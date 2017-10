Le gala des pires

Cette semaine, il faut que j’appelle Gilbert Rozon. On organise le Gala des Horreurs. Oui, un vrai gala avec des «Les nominés sont...» et des «Et le gagnant est...».

Catégorie politique, un comité choisira : «La gaffe de l’année», «Le mensonge de l’année», «La pire subvention de l’année» et «La plus belle trouvaille du vérificateur général».

Un autre comité travaillera dans le domaine artistique afin de dénicher la pire coiffure, la tenue vestimentaire la plus croche. On cherchera ensuite la plus mauvaise émission de télé, le navet du cinéma ainsi que la toune qui n’aurait jamais dû sortir. Sans oublier le pire message publicitaire.

Dans le domaine du sport, la contre-performance de l’année, la déclaration la plus insipide ainsi que la pire gaffe des 12 derniers mois tous sports confondus.

En cours de route, on aura identifié la pire journée de l’année côté météo.

On vise partout

Et la section alimentation alors qu’on célébrera le resto le plus malpropre et l’épicerie la plus dégueulasse.

Dans la variété, on pourrait chercher la pire rue de Montréal, la pire route du Québec, le nouveau gadget le plus inutile, etc. Pas certain que tous les gagnants viendraient chercher leur prix en avant, mais ce serait l’occasion de désigner un humoriste en remplacement. On savourerait les remerciements.

N’allez pas croire que cette idée est négative, au contraire. Elle incitera à la rigueur et créera une nouvelle peur. Celle de gagner.

Samediage

Arrêtez d’essayer de me faire passer pour un con. J’y arrive très bien tout seul.

Nouvelle expression : «Salut, ça fait longtemps qu’on t’a pas vu dans le faceboutte.»

Tout augmente. Les trémas sont rendus à trois petits points.

«Si ce sont les Mexicains qui construisent le mur, ça peut être long. Ça fait une demi-heure que j’attends ma Corona.» (Un gars au bar à Cancun)

C’est en se plantant qu’on devient cultivé.

En parlant d’un collègue pas très futé : «Disons que c’est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.»

Papa à son ado : «Lâche l’ordinateur. Faudrait que tu facebouges un peu.»

Trump, quand y va grisonner, y va-tu passer de l’orange au jaune ?

À mardi

Je fais semblant que je ne suis pas revenu. Rappel.