Le Rouge et Or l'emporte 46-15 sur le Vert & Or

SHERBROOKE | Mené par Christopher Amoah qui a connu un match de 180 verges, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 46-15 dans un match disputé cet après-midi en Estrie.

Le Rouge et Or signe ainsi une 26e victoire en autant de sorties dans les duels entre les deux formations. L’attaque terrestre de Laval a connu son meilleur match de la saison avec des gains de 322 verges et de 555 verges au total.

Le Vert & Or a marqué son premier touché contre Laval depuis le 12 septembre 2015 dans une défaite de 27-24 en prolongation sur sa pelouse. William Robitaille a réussi un retour de dégagement de 86 verges au quatrième quart.

Avec cette victoire, le Rouge et Or qui profitera d’une semaine de congé porte sa fiche à cinq victoires et un revers alors que le Vert & Or présente un dossier d’un gain et cinq défaites. Sherbrooke accueillera les Carabins de l’Université de Montréal, samedi prochain.

Troisième quart

Le Rouge et Or a amorcé le troisième quart sur les chapeaux de roues. Sur le botté d’envoi, Antony Dufour a galopé sur 104 verges pour le touché. Il s’agissait du premier touché du Rouge et Or sur les unités spéciales cette saison.

Domination totale

Le premier jeu du match a été à l’image de la première demie. Keith Sanscartier a échappé le botté d’envoi à sa ligne de 26 repris par Nicolas Viens, ce qui a permis au Rouge et Or d’ouvrir la marque d’un placement deux jeux plus tard.

Le Vert & Or a commis un deuxième revirement à sa deuxième série. Une mauvaise remise du quart-arrière Alex Jacob-Michaud au porteur de ballon Gabriel Polan a mené à un échappée recouvert par Daniel Basambombo. Sur le jeu suivant, l’ailier espacé et ancien quart-arrière Christian Dallaire a lancé une passe de touché de 19 verges à Alexandre Savard sur un jeu truqué.

L’offensive s’est par la suite mise en marche, notamment l’attaque terrestre qui avait connu des ennuis lors des trois dernières rencontres. Christopher Amoah s’est illustré avec des gains de 115 verges en neuf portées, dont une course de 53 verges. Le quart-arrière Hugo Richard a apporté sa contribution avec des majeurs sur des courses de 49 verges dans les premières secondes du deuxième quart et de deux verges.

Le Rouge et Or a amassé 216 verges au sol dans les 30 premières minutes.

L’entraîneur-chef Mathieu Lecompte a sorti le crochet tôt au deuxième quart. Il a remplacé Jacob-Michaud par Xavier Owens.