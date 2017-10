Maddie Ziegler en 8 points

L’actrice et danseuse vient peut-être tout juste de célébrer son 15e anniversaire de naissance, cette année de vie supplémentaire ne nuira certainement pas à sa popularité qui, elle aussi, continue de grandir !

1. Madison Nicole Ziegler est née le 30 septembre 2002 à Pittsburgh.

2. Le ballet, la danse contemporaine, le jazz, la claquette... Maddie connaît bien tous ces styles de danse. Il faut dire qu’elle a commencé tôt ses premières classes : dès deux ans !

3. En 2011, alors âgée de huit ans, Maddie a participé à la téléréalité Dance Moms, en compagnie de sa mère et de sa petite sœur Mackenzie.

4. Puis, on a pu la voir dans le vidéo-clip du succès de Sia, Chandelier. Ça, c’était en 2014. Maddie est, désormais, la muse de Sia et est apparue dans cinq de ses vidéos, dont la plus récente, Rainbow.

5. Elle sera également la star du long-métrage Sister, réalisé par Sia.

6. Maddie a présenté sa biographie, The Maddie Diaries, en mars dernier. Plusieurs l’ont critiquée de faire un tel livre à un aussi jeune âge, mais elle s’en fiche. Une fille qui s’assume, bravo !

7. Son compte Instagram attire l’attention de 10,1 millions de fidèles abonnés. Elle y partage notamment de nombreuses photos de son petit copain, l’Australien Jack Kelly, une autre star d’Instagram.

8. Maddie a récemment lancé une collection de vêtements, inspirée des années 1990, mais à la fois actuelle pour plaire à ses fans... qui ont le même âge qu’elle, après tout !

