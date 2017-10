SHERBROOKE | Samuel Lefebvre avait assuré, dans notre livraison d’hier matin, que l’attaque terrestre du Rouge et Or était sur le point d’exploser. Le garde de deuxième année avait vu juste.

« Tous les morceaux sont tombés en place, a illustré Lefebvre. On s’était donné pour mission de courir dans notre plan de match et de s’imposer. Nous avions des choses à prouver au sol. On ne s’est pas cassé la tête et on y allait par en avant. »

« Sherbrooke nous attendait par la passe au départ et ils se sont ajustés, mais nous avons continué d’être les agresseurs, poursuit le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Dans ce temps-là, de bonnes choses arrivent. À chaque retour sur les lignes de côté, on se disait que la prochaine série était la plus importante. Plus la partie avançait, plus nos adversaires avaient les mains sur les hanches et étaient essoufflés. »

Amoah en feu

Avec 21 courses pour 180 verges, Christopher Amoah a livré sa meilleure performance en quatre ans à Laval. « On avait une mentalité différente, a-t-il expliqué. On se disait que, peu importe ce qui allait arriver, ils ne nous arrêteraient pas. On voulait s’imposer au sol et nous avons réussi. »

« Ça faisait un petit bout que je n’avais pas eu 21 portées, ajoute Amoah. Quand tu portes le ballon plus souvent, ça aide à prendre ton rythme et tu vois mieux les blocs. Je suis content de ma performance, mais surtout heureux de notre victoire. Je veux simplement contribuer aux succès de l’équipe. »

Utilisé plus souvent, notamment en raison de la blessure à une cheville de Vincent Alarie-Tardif sur la première série offensive du match, Amoah a réussi une course de 53 verges au deuxième quart. « Je suis vite et je dois avoir plus confiance en ma vitesse, a-t-il souligné. Au lieu de regarder à gauche et à droite comme j’ai fait, je dois foncer en ligne droite et rapporter le ballon à la maison. »

Succès au sol et dans les airs

Auteur de six réceptions pour 102 verges, deux sommets chez le Rouge et Or, Benoît Gagnon-Brousseau a connu un deuxième bon match consécutif.