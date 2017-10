Plus de 1,7 million de nouveaux Canadiens en une décennie

OTTAWA | Plus de 1 750 000 résidents permanents sont devenus Canadiens au cours des 10 dernières années, selon les chiffres du fédéral.

En marge de la semaine de la citoyenneté soulignée partout au Canada, la semaine prochaine, Ottawa a dévoilé des données sur la question.

Ainsi, 70 000 personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne cette année, en date de vendredi, et plus de 4000 autres deviendront citoyens lors de 49 cérémonies qui seront tenues partout au Canada, la semaine prochaine.

«Je vous encourage tous à participer à la Semaine de la citoyenneté, à vous inspirer les uns des autres et à célébrer nos valeurs communes, nos réalisations et notre fierté en tant que Canadiens. C’est l’occasion tout indiquée pour réfléchir à ce que représente le fait d’être Canadien et d’appartenir à la grande famille canadienne», a indiqué Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Cette année, Ottawa célèbre les 70 ans de la citoyenneté canadienne.

Par ailleurs, Ottawa a annoncé récemment de nouvelles modifications à la Loi sur la citoyenneté qui entreront en vigueur, le 11 octobre 2017. Ces modifications comprennent notamment le raccourcissement de la période pendant laquelle les résidents permanents doivent être effectivement présents au Canada avant de présenter une demande et la modification de la fourchette d’âge pour les demandeurs qui doivent satisfaire aux exigences linguistiques et de connaissances.