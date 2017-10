Portrait des espoirs

Le Canadien n’a pas une banque d’espoirs alléchante. Au cours de l’été, Marc Bergevin a échangé son plus beau joyau en Mikhaïl Sergachev pour obtenir Jonathan Drouin. Trevor Timmins, le gourou du repêchage, n’a pas frappé de circuit depuis longtemps.

Depuis l’encan de 2007 où il a réclamé Ryan McDonagh, Max Pacioretty et P.K. Subban, Timmins n’a pas fait de miracles. Le Journal vous propose une liste des dix meilleurs espoirs de l’équipe, n’évoluant pas encore pour le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Ryan Poehling Photo d'archives, Agence QMI

Centre | Huskies St. Cloud State (NCAA)

Poehling, un centre de 6 pi 2 po et 183 lb, jouera un rôle plus offensif à sa deuxième saison à St. Cloud State. Il pourrait aussi représenter les États-Unis au Championnat du monde junior qui se déroulera à Buffalo. De l’avis de plusieurs recruteurs, le CH a réalisé un bon coup en réclamant Poehling au 26e rang lors du dernier repêchage à Chicago. On le décrit comme un centre très responsable.

Joni Ikonen Photo d'archives, AFP

Centre/ailier droit | Kalpa Kuopio (Finlande)

Ikonen pourrait devenir une carte cachée du dernier repêchage. Il n’est pas le plus grand ou le plus gros à 5 pi 11 po et 172 lb, mais il a de belles habiletés offensives. Il a choisi de poursuivre son développement chez lui en Finlande après une saison à Frölunda en Suède. Artturi Lehkonen, un autre attaquant finlandais, avait porté les couleurs des Indians de Frölunda avant de faire le saut l’an dernier à Montréal.

Victor Mete Photo d'archives, Martin Chevalier

Défenseur | Knights London (OHL)

S’il ne gagne pas un poste régulier à Montréal, Mete retournera aux pays de Dale Hunter avec les Knights de London. Pour un choix de quatrième tour au repêchage de 2016, Mete représente une très belle trouvaille. Il est un défenseur de la nouvelle génération. Il fait oublier sa petite stature avec sa rapidité et sa relance du jeu. Claude Julien l’a utilisé aux côtés de Shea Weber lors des premiers jours du camp de l’équipe.

William Bitten Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Ailier droit | Bulldogs Hamilton (OHL)

Bitten pourrait porter les couleurs du Canada au Championnat du monde junior, tout comme Mete. Le choix de 3e tour au repêchage de 2016 s’inspire beaucoup du jeu de Brendan Gallagher et de Paul Byron avec le CH. Il a été un des meilleurs attaquants du Tricolore au tournoi des recrues à Toronto.

Jake Evans Photo d'archives, Agence QMI

Centre | Fightning Irish de Notre Dame (NCAA)

Evans reste un espoir méconnu. Il jouera sa quatrième et dernière saison à la prestigieuse université Notre-Dame. Il agira comme capitaine de l’équipe. L’an dernier, le Torontois a terminé la saison avec 42 points (13 buts, 29 passes) en 40 rencontres. Le CH aura jusqu’au 15 août pour lui offrir un contrat sans quoi il pourrait imiter les Jimmy Vesey et Will Butcher en devenant joueur autonome sans compensation.

Lukas Vejdemo Photo d'archives, Agence QMI

Centre | Djurgardens (Suède)

Vejdemo tombe dans la catégorie des espoirs douteux. Le CH pourrait regretter longtemps cette sélection au troisième tour (87e). Vejdemo n’a jamais réussi à gagner un poste au sein de l’équipe nationale de la Suède pour le Mondial junior. Il a obtenu seulement 8 points (4 buts, 4 passes) l’an dernier avec l’équipe de Djurgardens. À sa défense, il jouait contre des hommes.

Hayden Hawkey Photo d'archives, Ben Pelosse

Gardien | Providence (NCAA)

Hawkey a connu une très bonne saison l’an dernier à l’université de Providence. Il a présenté un dossier de 22-12-5 avec une moyenne de 2,19 et un taux d’efficacité de ,913. Le lointain choix de 6e tour en 2014 en sera à sa troisième saison à Providence.

Josh Brook Photo d'archives, Martin Chevalier

Défenseur | Warriors Moose Jaw (WHL)

Brook, un choix de 2e tour au dernier repêchage, a joué de malchance lors du tournoi des recrues à Toronto. Le défenseur s’est blessé à un poignet. Il s’absentera pour une période de trois mois. Il retournera avec les Warriors de Moose Jaw pour une troisième saison.

Scott Walford Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Défenseur | Royals Victoria (WHL)

Le CH a fait le plein de défenseurs au dernier repêchage. Walford, un choix de troisième tour, a déçu lors du tournoi des recrues. Il n’a pas reçu d’invitation pour le camp principal du Tricolore.

Cale Fleury Photo d'archives, Martin Chevalier

Défenseur | Ice Kootenay (WHL)

Fleury est le capitaine du Ice de Kootenay. Il jouait l’an dernier pour la pire équipe de la Ligue junior de l’Ouest. Il a terminé la dernière année avec 38 points, mais aussi avec une fiche de -61. Son grand frère Haydn pourrait faire ses débuts avec les Hurricanes de la Caroline cette saison.