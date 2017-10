Price et l'éternelle pression

L’homme de 84 millions. Le joueur de concession. Le refrain n’a rien de nouveau pour Carey Price. Il était déjà la pierre angulaire du Canadien, il gagnait déjà un bon salaire et il restera encore le cœur et l’âme de l’équipe.

Marc Bergevin le sait. Claude Julien le sait également. Pour atteindre les séries, Price devra transporter en grande partie son équipe sur ses épaules.

« Oui, je devrai bien jouer, mais ce sera aussi la même histoire pour Max Pacioretty, Jonathan Drouin ou Shea Weber, a rappelé Price dans un corridor du Centre Bell quelques minutes après le dernier match préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa. Je ne suis pas différent de mes coéquipiers. Nous avons tous un rôle à jouer. »

Sur le fond, Price a raison. Il est l’un des 23 joueurs au sein de cette équipe. Mais il a un impact légèrement plus grand qu’un Torrey Mitchell ou Jordie Benn.

Maintenant âgé de 30 ans et à l’aube de sa 11e saison dans la LNH, Price a su se construire une carapace au fil du temps.

« Je sais maintenant comment gérer mes émotions, a-t-il dit. Il y aura toujours des attentes, mais c’est normal. Ça vient avec la position et le statut d’un joueur étoile. Je ne vis pas une réalité différente des autres grands noms de la LNH. À Pittsburgh, Sidney Crosby a aussi une énorme pression sur ses épaules. »

« Je suis plus vieux et je peux maintenant mieux bloquer la pression ou les distractions, a-t-il continué. Je ne changerai pas ma mentalité et ma routine. J’utilise la même recette. »

Juste un chiffre

Price jouera la dernière saison de sa précédente entente de six ans et 39 millions (6,5 millions). À partir de l’an prochain, le gardien originaire d’Anahim Lake deviendra le joueur le mieux payé à sa position avec un salaire moyen de 10,5 millions. Il gagnera également le même montant d’argent que les deux grandes vedettes des Blackhawks, Patrick Kane et Jonathan Toews.

Seul le prodige des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, sera mieux payé que Price en 2018-2019 avec un salaire annuel de 12,5 millions.

« Je voulais être payé à la hauteur de mon talent, a rappelé Price. Mais quand tu sautes sur la glace, le montant que tu gagnes n’a plus d’importance. Tu dois bien jouer, peu importe tes conditions salariales. Je sens que j’ai une bonne recette et que j’ai mérité cette reconnaissance. »

Price n’a aucunement peur d’étouffer sous cette pression additionnelle.

« J’ai gagné une sorte de respect, mais ça vient aussi avec des attentes, avait-il précisé lors du tournoi de golf de l’équipe le 11 septembre dernier. Je ne tenterai pas de me placer trop de pression sur les épaules. Le hockey restera toujours le même jeu. Mais je voudrai mériter chaque dollar de mon contrat. »

La philosophie d’un vieux DG

Au premier jour du camp des Maple Leafs de Toronto, Lou Lamoriello a utilisé une vieille stratégie en diminuant les attentes au sujet de son équipe. À Toronto, les partisans ont déjà commencé à rêver d’un défilé dans les rues de la ville. Les Auston Matthews, Mitchell Marner et William Nylander ont ramené l’espoir chez les Leafs. Mais l’expérimenté DG a martelé que son équipe restait loin d’un premier sacre depuis 1967.

Price n’a jamais encore mené son équipe à la terre promise. À moins d’un miracle, il ne devrait pas plus y arriver cette année. Mais contrairement aux Maple Leafs, il s’est déjà retrouvé devant une montagne d’attentes.

Au premier tour des séries l’an dernier, Price a donné 12 buts en six matchs contre les Rangers. Il a terminé avec un dossier de 2-4, une moyenne de 1,86 et un taux d’efficacité de ,933. Sur papier, les statistiques étaient bonnes. Mais Henrik Lundqvist en avait présenté de meilleures. Les partisans reprochaient aussi à Price le premier des deux buts de Mats Zuccarello en deuxième période du dernier match.

Pour Price, ça restera toujours un monde cruel. Il n’a pas le droit à l’erreur. Il n’y aura pas plus le droit cette année. Et pas plus l’an prochain.