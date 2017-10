QC21 veut l’anneau de glace couvert à la base de plein air

« On va garder le projet, mais on va le déplacer. Le projet, je l’aime. Mais, le gros bémol, pour moi, c’est la localisation du projet », a affirmé en entrevue au Journal Dominique Soucy, le candidat dans le district du Plateau.

Déjà, il a consulté « des amis » qui ont analysé son idée. « C’est possible, croit-il. On n’a pas fait d’étude, mais on a un ingénieur dans notre groupe et j’ai des amis architectes. »