Rentrée réussie!

DALLAS | C’est fait, les Golden Knights de Las Vegas ont donné leurs premiers coups de patins dans la LNH. Ne faisant pas les choses à moitié, la nouvelle franchise de la LNH a profité d’un doublé de James Neal, mais surtout d’une titanesque prestation du gardien Marc-André Fleury pour emmagasiner la première victoire de sa jeune histoire, par 2-1 aux mains des Stars, à Dallas.

S’il est impossible de se fier sur ce bien mince échantillon à analyser, il est tout de même permis de croire que les Golden Knights seront compétitifs, mais que l’objectif de faire les séries s’annonce parsemé d’embuches.

N’eut été d’une soirée délirante de Fleury, les petits nouveaux n’auraient pas veillé tard.

L’ancien gardien des Penguins et désormais visage de la franchise pourrait devoir subir une opération pour ablation de caoutchouc si la tendance se maintient cette saison, lui qui a fait face à 46 rondelles souvent peu commodes.

Promesse tenue!

Après la deuxième période, les Stars menaient un bombardement en règle de 35 lancers contre 18. Dans le vestiaire, l’attaquant des Golden Knights James Neal, dont la présence était pourtant incertaine en raison d’une blessure qu’il soigne depuis les dernières séries lorsqu’il portait les couleurs des Predators, a fait une promesse qu’il a ensuite honorée.

«James m’a dit qu’il allait en scorer un!», a raconté Fleury.

«C’était positif quand même dans la chambre. On était encore dans le coup, mais c’était important de sortir fort en troisième période et c’est ce que les gars ont fait», a souri le héros incontesté de la soirée, ses jambières encore bien fixées, savourant le moment à son casier.

«Ça fait du bien, considérant tout ce qui s’est passé avec notre équipe depuis le repêchage d’expansion, en ramassant des joueurs de partout. Les derniers jours ont aussi été tragiques à Las Vegas et je suis fier de faire partie de cette équipe et qu’on ait été chercher cette première victoire.»

Neal heureux pour Fleury

Devant lui, la défensive ne s’est pas montrée étanche et l’attaque a semblé désorganisée à plusieurs reprises, se faisant rarement menaçante, notamment lors de sept avantages numériques dont aucun n’a rapporté.

Heureusement pour les nouveaux représentants du désert, James Neal a finalement inscrit le premier but de l’histoire de la franchise pour niveler la marque au milieu du troisième vingt, avant de récidiver avec 2 min 44 s à écouler au match.

«C’est différent de sauter sur la glace en tant qu’équipe d’expansion. On se connaît vraiment depuis seulement un mois et cette victoire revêt un cachet particulier.

«Fleury a été tout simplement incroyable en réalisant arrêt, après arrêt après arrêt... J’ai joué avec lui auparavant et ce n’est pas la première fois que je le vois jouer ainsi. Il est tellement un bon gars et un bon gardien, que je ne pourrais pas être plus heureux de cette victoire pour lui», a louangé l’unique marqueur des siens.

Solidarité avec Las Vegas

La soirée avait débuté par un bel élan de solidarité de l’organisation des Stars, lorsque les joueurs ont rejoint ceux des Golden Knights lors de l’hymne national, en support aux victimes de la tuerie de Las Vegas.

Ce fut le dernier cadeau de la part des hôtes, qui ont célébré en grande pompe avant le match leurs 25 ans dans la LNH, sans toutefois souhaiter la moindre bienvenue dans la ligue à leurs rivaux.

C’est plutôt le nouvel attaquant des Stars, Alexander Radulov, qui s’est chargé des accolades en distribuant de solides mises en échec lors de nombreuses présences électrisantes. Le Russe n’a visiblement rien perdu de son aplomb avec plusieurs occasions de marquer. Il a terminé la rencontre avec quatre tirs au but et trois mises en échec percutantes. Fleury a notamment eu le dessus sur lui en sortant la jambière in extremis lors d’une échappée.

C’est Tyler Seguin qui a finalement résolu le mystère Fleury après 37 minutes de jeu, au 32e tir des siens. La muraille n’a plus eu de faille par la suite.

Pas de Shipachyov

Manquant cruellement de punch à l’attaque malgré la victoire, les Golden Knights auraient intérêt à faire vite pour boucler des transactions afin de se départir d’un surplus de défenseurs qui les a forcés à se priver de l’attaquant Vadim Shipachyov. Ce dernier, mis sous contrat à raison de 4,5 millions cette saison, a été retourné à la Ligue américaine puisque le directeur général George McPhee n’a pas su manœuvrer à travers le trop plein de contrats à un volet pour lui faire une place.

Voilà un dossier urgent à régler pour aller chercher quelques buts, l’attaquant ayant connu une saison productive de 76 points en KHL l’hiver dernier. Peu importe le dénouement du dossier, les victoires à l’arrachée pourraient devenir la marque de commerce de ce club assemblé que forment les Golden Knights.

«Ça devrait ressembler à ça, mais on a quand même une bonne équipe. La clé sera juste de continuer de progresser et de trouver notre chimie ensemble. Une fois que ce sera fait, on peut devenir une équipe dangereuse», a prévenu Fleury.

Les cinq dernières équipes d’expansion avaient perdu leur premier match dans la LNH.