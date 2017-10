Une consultation lancée sur l'avenir numérique du Canada

OTTAWA | Le gouvernement fédéral vient de lancer une consultation publique auprès des entreprises, des organismes et des citoyens afin d'améliorer les services de téléphonie cellulaire et d'offrir une valeur ajoutée à la classe moyenne.

Conscient du coût élevé des services de téléphonie cellulaire au pays, Ottawa souhaite recueillir différents points de vue qui lui permettront de rendre les services de téléphonie cellulaire plus abordables pour les Canadiens.

Selon le gouvernement Trudeau, les services d'entrée de gamme sont en moyenne beaucoup plus coûteux au Canada qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pourtant, toujours selon Ottawa, les réseaux au pays sont les deuxièmes plus rapides en ce qui a trait à la vitesse moyenne des connexions sans fil parmi les pays du G-7.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles Ottawa a lancé vendredi une consultation sur la libération des fréquences du spectre qui permet le fonctionnement des téléphones cellulaires, des tablettes et des autres appareils intelligents.

«Ce plan favorisera la concurrence, les investissements et l'innovation dans le secteur canadien des télécommunications, de manière à ce que les Canadiens continuent de profiter de technologies de prochaine génération et à ce que le Canada demeure à l'avant-plan de l'innovation», a expliqué le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.