Des Hells Angels en cavale, un agresseur sexuel d’enfant venu d’ailleurs, des meurtriers qui n’ont pas froid aux yeux, des fraudeurs ayant dérobé des millions : plusieurs criminels échappent actuellement aux autorités québécoises. Les délits de ces fugitifs sont parfois impunis depuis des décennies, malgré des avis de recherche qui tapissent le web.

Dans la foulée de l’arrestation récente de Marc-Étienne Côté, l’un des 10 criminels les plus recherchés du Québec, Le Journal vous propose une sélection d’individus que les limiers tentent toujours de coincer.

Ces fiches comprenant des photos sont tirées des sites internet de la Sûreté du Québec (SQ), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d’Interpol.

Il s’agit d’outils de recherche qui s’avèrent très utiles pour les autorités.

« C’est un moyen supplémentaire pour permettre aux enquêteurs de rejoindre le plus de monde possible, à la grandeur de la planète », explique la sergente Mélanie Dumaresq, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Parfois, les gens changent complètement d’identité, mais il leur arrive de faire des erreurs et on leur met la main au collet grâce à ça », ajoute le gendarme Érique Gasse, porte-parole de la GRC.

Abdoulaki Ali Musse

Photo courtoisie

63 ans

Originaire de la Somalie

Parle anglais

Recherché pour meurtre non prémédité

Abdoulaki Ali Musse aurait poignardé sa copine Nellie Bobbish dans leur appartement de Montréal, le 24 août 1994. Le suspect a été aperçu par des témoins en train de quitter précipitamment le logement où le couple habitait depuis peu.

Imad Ibrahim

Photo courtoisie

35 ans

Originaire du Liban

Parle français, anglais et arabe

Recherché pour fraude, complot et gangstérisme

Imad Ibrahim serait l’une des têtes dirigeantes du second groupe criminel visé dans l’opération Chapitre, démantelant un réseau de fraude de cartes de crédit. Plusieurs dizaines de suspects ont été arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada en 2012. Les fraudeurs auraient détourné plus de 100 millions $ en clonant des cartes de crédit à l’aide de terminaux trafiqués. Le réseau détenait des contacts à l’étranger.

Jean-Yves Tremblay

Photo courtoisie

61 ans

Originaire du Canada

Parle français et anglais

Recherché pour cinq meurtres

Il est le suspect recherché depuis le plus longtemps dans cette liste. Jean-Yves Tremblay est soupçonné d’avoir été impliqué dans la purge interne des Hells Angels, survenue à Lennoxville, en mars 1985. Cinq membres du groupe de motards ont été tués parce qu’ils avaient apparemment contracté une importante dette envers une autre organisation criminelle, le gang de l’Ouest. Les victimes, auxquelles des blocs de ciment avaient été attachés, ont été jetées dans le fleuve Saint-Laurent. Il est possible que Tremblay soit lui-même décédé, mais les autorités n’en sont pas certaines.

David Carrol

Photo courtoisie

65 ans

Originaire du Canada

Parle anglais et français

Recherché pour 13 meurtres, complot et trafic de drogue

David « Wolf » Carrol est un membre en règle des Hells Angels. Il est recherché depuis l’opération Printemps 2001 qui a porté un dur coup aux bandes de motards criminalisés dans la province. Les limiers croient qu’il serait impliqué dans 13 assassinats, survenus pendant la guerre des motards, entre 1995 et 2001. En plus de faire partie des 10 criminels les plus recherchés du Québec, Carrol fait aussi l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

Alvaro Ramirez

Photo courtoisie

30 ans

Possiblement originaire de la République dominicaine

Parle espagnol

Recherché pour meurtre non prémédité, vol qualifié et introduction par effraction

On en sait très peu sur Alvaro Ramirez, car l’homme d’origine latine n’avait aucun statut officiel au Canada. Les autorités le recherchent en lien avec un meurtre survenu lors d’une introduction par effraction qui a mal tourné en octobre 2009, à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Alvaro Ramirez et deux complices, Juan Maria Rincon Arias et Mayovanne Antonio Salcedo, auraient tenté de pénétrer dans une résidence pour y commettre un vol. Le propriétaire a surpris les voleurs et des coups de feu ont été tirés par les intrus. Ramirez aurait ainsi atteint mortellement son complice Salcedo. La Sûreté du Québec croit qu’il a quitté la province après le crime.

Daniel Parceaud

Photo courtoisie

50 ans

Originaire du Canada

Parle français et anglais

Recherché pour gangstérisme, trafic de drogue et complot

Daniel Parceaud est recherché depuis 2002 dans le cadre de l’opération Satchi, qui a permis de démanteler les Satan Guards, un club affilié aux Hells Angels au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une quarantaine de personnes étaient visées dans cette enquête, dont plusieurs ont purgé des peines de prison.

Ralph Duval

Photo courtoisie

42 ans

Possiblement originaire d’Haïti

Parle français

Recherché pour complot en vue d’importation de drogue

Ralph Duval est le dernier fugitif du projet Colisée. Il s’agit de l’enquête qui a permis d’arrêter de nombreux mafieux liés au clan Rizzuto, en 2006. Les autorités croient que Duval serait impliqué dans l’importation de cocaïne au Canada. Il est considéré violent et dangereux.

Parthasarathie Kapoor

Photo courtoisie

43 ans

Originaire de l’Inde

Parle anglais et hindi

Recherché pour agression sexuelle sur des mineurs

Kapoor vivait à Montréal au début des années 2000. Associé à des groupes religieux d’origine asiatique, il aurait agressé plusieurs garçons âgés de cinq à 13 ans. D’après la police, Kapoor filmait les viols et menaçait de montrer les images aux familles des victimes si elles refusaient d’avoir des relations sexuelles avec lui. En plus du Canada, l’homme d’origine indienne aurait voyagé au Bangladesh, en Russie, en Thaïlande et aux États-Unis. Il a déjà échappé une fois à son arrestation.

Frédérick Silva

Photo courtoisie

36 ans

Originaire du Canada

Parle français

Recherché pour meurtre

La police de Montréal soupçonne Frédérick Silva d’avoir tué un homme de 28 ans dans le stationnement du bar de danseuses Les Amazones, en mai dernier. Une altercation entre deux bandes ayant débuté dans l’établissement s’est soldée par des coups de feu à la fermeture du bar. Silva et trois autres suspects ont pris la fuite à bord d’un VUS. L’auteur présumé de la fusillade n’a pas été revu depuis. Silva, qui arbore de nombreux tatouages sur le corps, est considéré comme armé et dangereux.

Satheesan Shanmugarajah

Photo courtoisie

38 ans

Originaire du Sri Lanka

Parle tamoul et anglais

Recherché pour complot, fraude de plus de 5000 $ et gangstérisme

Satheesan Shanmugarajah est soupçonné d’être l’une des têtes dirigeantes d’un vaste réseau de fraudeurs de cartes de crédit démantelé en 2012. Plusieurs dizaines de suspects ont déjà été arrêtés dans le cadre du projet Chapitre de la Gendarmerie royale du Canada, qui visait deux groupes de criminels. Les fraudeurs auraient détourné plus de 100 M$ en clonant des cartes de crédit à l’aide de terminaux trafiqués. Le réseau détenait des contacts à l’étranger. Les autorités croient d’ailleurs que Shanmugarajah pourrait se trouver en Australie, au Sri Lanka, en Malaisie, à Singapour ou en Thaïlande.

Sylvain Maheu

Photo courtoisie

55 ans

Originaire du Canada

Parle français

Recherché pour meurtre

Sylvain Maheu est en cavale depuis sept ans. Le 26 juillet 2010, il aurait surgi d’un Chrysler 300 de couleur foncée pour faire feu sur deux jeunes hommes qui marchaient sur la rue Joliette, dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. L’un d’entre eux, Guido Shaw-Lemmetti, 19 ans, a succombé à ses blessures dans les heures suivant la fusillade. D’après la police, l’homme aux oreilles percées et aux nombreux tatouages pourrait se trouver au Canada ou au Mexique. Celui qui utilise aussi le nom de Claude Bazinet est considéré comme étant armé et dangereux.

Heylel Cruz

Photo courtoisie

44 ans

Originaire du Honduras

Parle français, anglais et espagnol

Recherché pour un meurtre non prémédité

Heylel Cruz est recherché depuis plus de 20 ans relativement à un meurtre survenu sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. Le 12 mars 1994, Cruz et quatre autres personnes ont été expulsées du Club Palacio Latino, au terme d’une bagarre. Le meurtrier allégué serait revenu sur place peu de temps après, une arme à feu en main. Il aurait tiré en direction des portiers, atteignant mortellement Ervin Mojica au thorax.

Deux autres recherchés à l’étranger

À partir des avis de recherche diffusés sur le site d’Interpol, Le Journal a recensé un Montréalais et un Irakien ayant vécu plusieurs années au Québec qui sont recherchés par les autorités d’autres pays. Plusieurs Canadiens recherchés par les autorités canadiennes figurent aussi dans la base d’Interpol, dont certains des 12 criminels ci-contre.

Ahmed El Fehdi

Photo courtoisie

69 ans

Originaire du Canada

Parle français

Recherché au Vietnam pour s’être approprié un bien immobilier par le biais de l’escroquerie

Né à Montréal, Ahmed El Fehdi détient aussi la citoyenneté marocaine. Un article de la presse marocaine le décrit comme un magnat de l’industrie textile qui a créé des milliers d’emplois partout dans le monde. Il posséderait, entre autres, une usine au Vietnam.

Ali Abid

Photo courtoisie

56 ans

Originaire de l’Irak

Parle anglais et arabe

Recherché aux États-Unis pour meurtre

Ali Abid aurait immigré à Montréal en 1982, d’après le National Post. Il aurait travaillé dans la métropole québécoise pendant une dizaine d’années, le temps d’obtenir la citoyenneté canadienne. Abid aurait par la suite déménagé en Virginie, aux États-Unis, avec sa femme. Il a fondé sa propre compagnie, qui se portait assez bien jusqu’à la crise économique de 2008. Sa femme a fini par demander le divorce, mais ce dernier l’aurait très mal accepté. Le détective privé Greg Brown a été embauché pour prouver qu’Abid trompait sa conjointe. Abid est soupçonné d’avoir tué Brown et d’avoir mis le corps dans le coffre de la voiture du détective. Il aurait par la suite fui vers son Irak natal.