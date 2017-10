Cette compagnie donne 2 000$ en crédit voyage à tous ses employés

La compagnie américaine SteelHouse, spécialisée en publicité et marketing, offre annuellement 2 000 $ en crédit voyage à tous ses employés afin qu’ils puissent se reposer, et donc être plus productif.

Mark Douglas, le président directeur général de la compagnie qui a ouvert ses portes en 2010, avait initialement offert à ses employés de prendre un nombre illimité de semaines de vacances.

Or, après quelques mois, il s’est aperçu que ses employés n’étaient pas très à l’aise avec cette façon de faire. Il a donc remédié à la situation en payant ses employés pour aller en vacances.

Depuis 2011, Mark Douglas donne 2 000 $ à tous ses employés pour qu’ils prennent des vacances n’importe où dans le monde.

«Les employés qui achètent leurs billets d’avion le lundi seront remboursés le mardi», a-t-il dit à Chris Weller, de The Independent.

Les quelque 250 employés de SteelHouse peuvent dépenser le montant pendant un seul voyage, ou encore le répartir pendant l’année.

«Notre culture est simple: elle est basée sur la confiance et sur l’ambition», a déclaré le PDG de la compagnie basée en Californie.

Mark Douglas croit que cette initiative a eu un effet retentissant sur les performances de ses employés.

Au cours des trois dernières années, seulement cinq employés ont quitté SteelHouse, et trois d’entre eux ont démissionné pour des raisons personnelles et non professionnelles.

M. Douglas croit que plusieurs autres compagnies devraient lui emboiter le pas afin d’augmenter le niveau de productivité et de créativité de ses employés.

«C’est une chose de dire à ses employés qu’ils ont des semaines de vacances, mais c’est une toute autre chose de leur dire que 2 000 $ seront gaspillés s’ils ne vont pas en vacances.»