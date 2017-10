Comment soulager mes souffrances?

Je souffre de névralgie d’Arnold depuis près de six mois. Il s’agit des deux nerfs situés derrière le crâne qui s’appellent C1 et C2 qui sont en inflammation. Cela cause de violents maux de tête, parfois à la manière de chocs électriques, de fortes pressions derrière le crâne, aux tempes, au-dessus de yeux ainsi qu’aux mâchoires. Le derrière de la tête devient extrêmement douloureux au toucher et elle semble peser une tonne. On a parfois l’impression qu’un étau tente de nous arracher une partie du crâne.

J’ai essayé l’ostéopathie, l’acupuncture, et présentement je suis des traitements de physiothérapie. Sur les conseils d’un neurologue, j’ai eu des infiltrations de cortisone mais ça n’a guère eu d’effet. Est-ce qu’il existe d’autres traitements plus significatifs qui pourraient régler mon problème? Il semblerait que la névralgie de Arnold est un mal assez courant mais dont on n’entend peu parler.

Je peux vous confirmer que c’est un vrai calvaire de vivre ce mal au quotidien quand on en est atteint. Peut-être que vous et vos nombreux lecteurs et lectrices connaissez des traitements efficaces qui seraient susceptibles de me délivrer de ce mal qui ruine ma vie?

Manon, Québec

Comme vous vous en doutez, je n’ai pas les connaissances requises en matière de santé pour me prononcer sur quelque maladie que ce soit. Je signalerai seulement pour ceux et celles que ça intéresse, que la névralgie d’Arnold s’appelle aussi arnodalgie ou encore névralgie du nerf grand occipital qui innerve les muscles profonds du cou. Une de mes connaissances en est atteinte. Elle a comme vous essayé plusieurs types de soins avec plus ou moins de succès. Mais parmi ceux qu’elle a adoptés de manière constante pour prévenir les crises il y a les massages ainsi que la relaxation. Soyez à l’affut, je publierai les suggestions que je recevrai.