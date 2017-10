La communauté commémore sobrement la tragédie des Éboulements

SAINT-BERNARD DE BEAUCE | Les communautés de Saint-Bernard de Beauce et des Éboulements ont commémoré sobrement, dimanche, la tragédie qui a coûté la vie à 44 personnes le 13 octobre 1997.

Pour l’occasion, plusieurs dizaines de proches des victimes, toutes originaires de Saint-Bernard, se sont réunis dans l’église du village beauceron.

Du nombre, on retrouvait Sylvie Sylvain, l’organiste de la paroisse qui a perdu ses deux parents lors de la tragédie. «Ce sont de grosses émotions. Avec du soutien et avec plein d’aide, on a pu passer au travers, mais la blessure... C’est comme si on a une cicatrice», a-t-elle confié en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Lorsqu’on est tous réunis ensemble, en famille, je lève toujours un verre à mes parents», a ajouté Mme Sylvain.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le prêtre Marc-André Lachance se rappelle très bien le drame. «Je les avais vus le matin dans l’autobus puisque j’étais allé les bénir. Puis, j’apprends en après-midi que l’autobus est dans le ravin», s’est remémoré avec émotion M. Lachance.

Ce dernier s’est dit heureux de revoir, vingt ans plus tard, les proches de victimes de la tragédie. «À l’époque, on ne savait pas comment s’en sortir», a-t-il raconté.

Le 13 octobre 1997, un autobus a dévalé la côte des Éboulements en raison d’un manque de frein pour terminer sa course au fond d’un ravin, causant la mort de 43 habitants de Saint-Bernard et du chauffeur de l’autobus. Il s’agit de l’un des pires accidents routiers de l’histoire du Québec.

Vendredi prochain, les cloches des églises de Saint-Bernard et des Éboulements résonneront simultanément à 13 h 50.

Une messe commémorative est aussi prévue le dimanche 15 octobre aux Éboulements.