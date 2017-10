La mère d’un enfant tué à Sandy Hook en croisade contre la violence des armes

Lundi matin, en découvrant l’horreur de la fusillade de Las Vegas, la pire de l’histoire américaine, «je me suis sentie terriblement en colère, et ça m’a fait souffrir, je me suis mise à pleurer. Toute la semaine j’ai vécu des montagnes russes émotionnelles, comme beaucoup de gens dans le pays».

«Non seulement cela me ramène au jour où j’ai perdu mon fils, mais je me sens très frustrée par la lenteur à laquelle nous progressons. Chaque jour des gens meurent lors d’actes évitables», ajoute-t-elle lors d’un entretien à l’AFP.

«J’entends depuis cinq ans des gens dire "oh si les choses n’ont pas changé après Sandy Hook, rien ne changera jamais". Beaucoup a changé, les gens doivent ouvrir les yeux et voir qu’ils peuvent faire beaucoup», estime-t-elle.

«Je ne connaissais même pas l’existence de ces mécanismes jusqu’à cette semaine, et on peut se demander pourquoi ils existent. Je ne veux pas que les gens puissent dire "on y est arrivés, on a fait quelque chose", parce que cette question de "bump-stocks" est trop insignifiante», relève-t-elle.