Las Vegas sous les projecteurs

LAS VEGAS | La vie reprend tranquillement son cours à Las Vegas. Même si l’humeur n’est pas festive à la suite des événements horribles survenus la semaine dernière, les débuts locaux des Golden Knights demain soir apporteront un brin de positivisme pour une ville qui tentera de prouver qu’elle peut devenir un marché de hockey.

De toute évidence, le hockey de la Ligue nationale ne suscite pas la même fièvre au beau milieu du Nevada que dans de nombreux marchés plus traditionnels.

En ville, dans le secteur de la célèbre Strip, ce n’est pas comme si le premier match local dans l’histoire des Golden Knights était au cœur des préoccupations. Mis à part un rassemblement de partisans vendredi soir avant le premier match qui se déroulait à Dallas, ce n’est pas la frénésie. Néanmoins, les locaux sont prêts à passer en mode hockey à l’aube des premiers coups de patin en saison dans l’histoire de la nouvelle franchise, au T-Mobile Arena.

« C’est sûr que l’engouement n’est pas le même que dans un marché comme le Québec. Tu ne pourras jamais comparer ça, sauf que j’ai toujours cru que ça pouvait lever ici et je le crois plus que jamais. Las Vegas, c’est bien plus que la Strip. Il y a deux millions d’habitants ici et on sent que les gens commencent à être pompés.

« L’organisation fait bien les choses dans la communauté, les joueurs ont été fantastiques avec la ville à la suite des événements tragiques et on sent que le hockey à Las Vegas, ça devient une réalité », a indiqué l’ex-joueur Éric Lacroix, établi à Las Vegas depuis quatre ans et aujourd’hui analyste à la télévision.

Soirée émotive

Pour Jordan Dan Son, directeur du programme de hockey mineur de Las Vegas, les débuts locaux des Golden Knights marqueront une pause bienvenue dans la tristesse inhabituelle qui englobe la ville depuis une semaine.

« Ce sera assurément une soirée émotive après une semaine ardue. Les gens ici se sont rassemblés, et un événement comme celui de mardi (demain) fait le plus grand bien. Tous les gens à qui je parle sont excités. On voit de plus en plus d’autocollants des Golden Knights sur les voitures et de jeunes qui portent des chandails de l’équipe. Ce n’est plus étrange du tout d’associer Las Vegas au hockey, et ce premier match sera gros pour la ville », estime-t-il.

Intérêt des partisans

Foi de Steve Carp, journaliste du Las Vegas Review-Journal affecté à la couverture de l’équipe, il y a bel et bien un engouement grandissant autour des Golden Knights.

« Nous l’avons réellement constaté lors du premier match présaison à la maison, quand la foule a ovationné les joueurs lors de l’échauffement.

« Les gens sont de plus en plus nombreux à m’écrire pour me parler des transactions et décisions de l’équipe. Tu sens qu’une culture de hockey est en train de s’implanter quand tout le monde veut commencer à être l’entraîneur, le directeur général ou le propriétaire », a lancé celui qui perçoit ce grand départ comme « un moment festif, mais aussi de réflexion pour notre ville ».

Le hockey en croissance

Le hockey n’a rien d’une tradition dans le paysage désertique du Nevada, mais l’arrivée des Golden Knights à Las Vegas devrait amener le sport à connaître une période de croissance au cours des années à venir.

L’an dernier, 539 joueurs de 18 ans et moins étaient inscrits dans le hockey mineur dans tout l’état du Nevada.

« Mon espoir est que ce nombre puisse doubler ou tripler d’ici deux ans », a affirmé le président de l’Association de hockey amateur du Nevada, Scott Zucker.

Ce dernier, qui est le père de Jason Zucker, seul joueur de la LNH ayant joué son hockey mineur au Nevada, assure que l’intérêt pour le hockey a déjà augmenté de façon considérable durant la présente année.

« Cet été, nous avons reçu beaucoup plus de demandes que les années auparavant. Même si le nombre d’inscrits est encore loin d’être majeur en comparaison avec d’autres marchés plus traditionnels de hockey, on sent une progression constante », a-t-il dit.

Un aboutissement

M. Zucker est impliqué dans le développement du hockey au Nevada depuis 25 ans. S’il a toujours adoré ce sport, jamais il n’aurait cru possible que la LNH vienne s’implanter à Las Vegas un jour.

« Vous m’auriez dit cela il y a 25 ans quand j’ai commencé ici et je vous aurais traité de fou ! » a-t-il rigolé. C’est un grand moment pour moi de constater qu’avec ce premier match qui s’en vient à Las Vegas, ce rêve impossible prend forme.

Pour Jordan Dan Son, qui dirige le hockey mineur à Las Vegas en plus de s’impliquer comme entraîneur, la venue des Golden Knights sera bénéfique pour le développement du hockey.

« On entend déjà parler de nouveaux projets d’arénas. Les jeunes développeront un sentiment d’appartenance aux Golden Knights. »