Le Canadien tentera de rebondir face aux Rangers

Le Canadien de Montréal tentera de faire oublier son cuisant revers de 6-1 face aux Capitals de Washington, alors qu’ils croiseront le fer avec les Rangers de New York, dimanche, au Madison Square Garden.

En effet, le Tricolore a subi les foudres d’Alexander Ovechkin lors de son deuxième match de la saison. Toutefois, face aux Rangers, il retrouvera ceux qui l’ont éliminé le printemps dernier.

Et les Rangers ne connaissent pas un début de saison à tout casser, eux qui ont subi deux défaites face à l’Avalanche du Colorado et les Maple Leafs de Toronto. Ils ont encaissé 12 buts et en ont marqué sept.

Carey Price sera devant le filet du Canadien. Le numéro 31 bleu-blanc-rouge devait initialement avoir congé, mais il a été retiré du match en première période face aux Capitals et sera donc frais et dispos face aux Rangers. C’est Al Montoya qui était devant le filet pour les deuxième et troisième périodes face aux représentants de la capitale américaine.

Henrik Lundqvist, qui a lui été chassé du match la veille face aux Maple Leafs, devrait être devant la cage des Rangers.