Le conte de fées inachevé du Boldt Castle

Il était une fois un millionnaire américain à ce point épris d’amour pour sa femme qu’il lui a fait construire un château au milieu de la rivière des Mille-Îles. Mais le destin voulut qu’aucun d’eux ne voie ce projet fou se matérialiser.

Cette somptueuse demeure de l’État de New York est née de l’esprit romanesque de George Boldt. Le grand patron de l’hôtel Waldorf-Astoria souhaitait en faire cadeau à son épouse Louise Kehrer. Lancée en 1900, sa construction requiert les efforts de 300 ouvriers. Les sculptures, les tapisseries et les meubles sont importés d’Europe. Boldt dépense sans compter. Le conte de fées vire au drame lorsque Louise meurt en 1904. Le cœur brisé, son époux ordonne la fin des travaux et ne mettra plus jamais les pieds sur l’île.