Léopard, léopard, léopard

Leopard, Leopard, Leopard. Voilà le nom de la soirée qu’organisait Kate Spade New York la semaine dernière alors que la designer américaine a inauguré une boutique éphémère consacrée au motif fauve dans Soho.

Les invitées conviées à l’événement ont expérimenté l’imprimé tacheté, le traitant de façon classique, en mixant les styles et en le ponctuant d’accessoires rouges.

L’imprimé était aussi la star de plusieurs autres collections de créateurs, dont Maison Mayle, Michael Kors et Sophie Theallet, qui ont fait passer le léopard de la tenue la plus sport à la plus glamour, passant du survêtement à la robe en dentelle dorée. Sans compter l’approche conceptuelle de Proenza Schouler, qui a proposé une robe fuchsia tachetée noire.

Entre total look et pièces choisies, injectez une dose féline à votre garde-robe. Photo WENN.com

Proenza Schouler a fait passer le léopard du classique au ludique. Ainsi, les taches ont été grossies et éparpillées sur un fond rose. Il n’en fallait pas plus pour que Dakota Fanning jette son dévolu dessus. Photo WENN.com

Apprivoisez le léopard par petites doses avec un foulard, un sac à main ou encore des bottillons. Ces accents viendront réveiller un look noir, comme la robe de Jenna Dewan-Tatum. Photo WENN.com

Enfilez une longue veste, des bas et des escarpins et vous pourrez, tout comme Kate Moss, adoucir une robe léopard. Photo WENN.com

Isla Fisher adore son manteau Kate Spade New York. Elle l’agence tant à une robe noire qu’à un t-shirt blanc et des pantalons corail à taille sac. Osez le blouson ou le trench tacheté et découvrez à quel point la pièce peut être passe-partout. Photo courtoisie

Pour faire ses emplettes, Katie Holmes suit le courant, mais délaisse les robes au profit du confort d’un ensemble Maison Mayle qui ressemble à un sur­vêtement. Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Quatre fidèles de la marque Kate Spade ont apprivoisé le léopard, chacune à sa façon. Zosia Mamet a choisi un manteau, un pantalon et des mules recouverts du même motif. Ellie Kemper a opté pour une approche classique en accessoirisant sa robe de chaussures noires et d’un sac structuré rouge. Tavi Gevinson a repris le même trio de couleurs, mais en les traitant de manière plus girly avec des accents de fourrures de fantaisie. Quant à la blogueuse Leandra Medine de Manrepeller, elle fut la plus audacieuse en agençant des motifs de différentes tailles.

Le léopard passe à d’autres niveaux lorsqu’on l’aborde en mode gala. Jada Pinkett Smith s’est glissée dans une création en dentelle dorée de Sophie Theallet, alors que Kate Hudson est demeurée fidèle à son ami Michael Kors qui a rehaussé de cristaux en formes de taches le pantalon à motif félin.

Le t-shirt noir et les proportions courtes font de ce tailleur Michael Kors Collection un look contemporain que Harley Viera-Newton a complété d’un mini sac et de créoles.

Empreinte d’exotisme, cette robe-peignoir Michael Kors Collection n’est qu’amplifiée par l’imprimé fauve. Tracee Ellis Ross a su bien choisir des accessoires structurés pour contrebalancer le tout.