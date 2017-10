Les forts vents causent des dizaines de milliers de pannes électriques

Les forts vents ont causé bien des bris sur le réseau d’Hydro-Québec dans la région de Montréal, dimanche matin.

À midi, un peu plus de 37 800 abonnés étaient privés d’électricité, principalement dans les Laurentides (9151) et en Montérégie (7532). Les régions de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et de la Mauricie ont aussi été durement touchées.

«Des rafales causent des dommages sur notre réseau en ce moment et ces forts vents continueront de balayer le Québec cet après-midi. Nos équipes sont mobilisées et travaillent à rétablir le service dans les régions touchées», a indiqué la Société d’État sur son compte Twitter.

Les vents ont fait tomber des branches et des arbres en banlieue de Montréal, notamment du côté de Rosemère, où des branches sont tombées sur des voitures.

Selon Environnement Canada, des vents soutenus de 40 km/h avec des rafales atteignant les 60 km/h devaient souffler dimanche sur la métropole, avant de perdre en vigueur au cours de l’après-midi.

Ces vents entraînent dans leur sillage une dépression qui doit laisser tomber entre 15 et 25 millimètres de pluie sur Montréal et ses environs lundi.