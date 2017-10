Les meilleures auditions à l'aveugle cette semaine à La Voix Junior

Ce dimanche 1er octobre avait lieu la troisième ronde des auditions à l'aveugle de La Voix Junior sur les ondes de TVA.

Encore une fois cette semaine, les jeunes talents ont surpris les coachs autant que les auditeurs à la maison.

Voici, si vous les avez manqués, les prestations les plus marquantes cette semaine

1. Laura, Lya et Maïca – Tu t’en fais pas

En plus d’aimer les ensembles coordonnés, les triplées font de jolies harmonies. Dans les dernières secondes de la chanson, Marie-Mais s'est retournée pour le mignon trio.

2. Angélie – Almost is Never Enough

La fan de Cœur de pirate a chanté Almost Is Never Enough et a conquis les trois juges avec sa voix apaisante.

3. Estelle – SOS d’un terrien en détresse

Sa version très émotive de SOS d’un terrien en détresse a plu énormément à Marc Dupré qui a été le premier à se retourner suivi d’Alex Nevsky.

«Tu sais que ça, c’est la chanson la plus difficile à chanter», a indiqué Marc Dupré, impressionné.

4. Kate – My Church

Originaire de Winnipeg, la jeune fille a choisi My Church de Kate Howard. Marie-Mai a été seule à se retourner et la jeune Kate était visiblement heureuse d’avoir reçu l’approbation de la coach, une véritable fan de country.

5. Chloé – La guitare de Jérémie

En plus de composer des chansons, Chloé a une énergie contagieuse sur scène. Cette dernière a convaincu Marie-Mai et Marc Dupré et encore une fois à la dernière minute, Alex Nevsky.

«On est tombé en amour avec toi!», a commenté Marc Dupré.

6. Alexis – Soulman

Le chanteur de karaoké et mime à ses heures s’est fait beaucoup de fun sur scène. Son plaisir semble avoir été communiqué jusque de l’autre côté des fauteuils des coachs puisqu’ils se sont tous retournés pour le jeune homme.

7. Philippe – The Phantom of the Opera

Pas de doute la performance renversante de Philippe a jeté tout le monde à terre. À voir absolument!