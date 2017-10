Photos souvenirs : Robert Toupin

Le chanteur

Photo courtoisie

Auteur-compositeur, Robert Toupin, lançait en 1977 son propre album solo. Il avait auparavant connu de gros succès avec la chanson Comme un écho, interprétée par Ghislaine Paradis (arrangements de Stéphane Venne) et la chanson humoristique Pitou, qu’il chantait en duo avec cette dernière.

50 séries

Photo courtoisie

Dans la série Bonjour Docteur de Radio-Canada­­­, en 1988, le comédien interprétait le rôle du Dr Paul Vallières aux côtés de Raymond Bouchard. Au cours de sa carrière, Robert Toupin, qui avait fait ses débuts dans Les Belles histoires, a joué dans plus de 50 séries télé.

Autour du globe

Photo courtoisie

Robert Toupin et sa conjointe de l’époque, la comédienne Ghislaine Paradis. Ils interprétaient la sœur et le frère aînés dans la série Quelle famille ! de Janette Bertrand, à Radio-Canada. Ils ont aussi animé À cœur battant de 1977 à 1981 (photo), une série tournée dans plusieurs pays du monde, dont l’Afghanistan et le Pakistan.

Germain

Photo courtoisie

Le comédien à l’automne 1975, il y a plus de 40 ans. Il était reconnu au Québec et en France, pour son rôle de Germain dans la série Quelle Famille !, un personnage un peu poète et aimant, pas très loin de lui, confiera-t-il plus tard. Les intrigues de la famille Tremblay, en pleine période du Peace and Love, révolutionnaient le genre à la télé.

New York

Photo courtoisie

Robert Toupin, en 1976. L’aventure de la populaire série Quelle Famille ! se terminait et il allait animer ­l’émission Moitié-Moitié, dont il était le concepteur, avant d’aller parfaire son jeu de 1979 à 1983 à New York, notamment au célèbre Actor’s Studio.

► On retrouve Robert Toupin dans la série L’Heure bleue à TVA, les mardis à 21 h. Aux côtés de Céline Bonnier et Benoît Gouin, il joue le rôle du détective Rabouin, un gars tenace qui enquête sur la mort du petit Guillaume, tué par un chauffard.

► Robert Toupin campe également le rôle du maire Filion, pris au cœur du scandale entourant l’écoute électronique illégale, dans la série District 31, écrite par Pierre Dionne et présentée du lundi au jeudi, à 19 h à Radio-Canada.