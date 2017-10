Quand rien ne va

Le Canadien a connu un début de match atroce en accordant trois buts en 2 min 51 s.

« Nous savions que nous affrontions une équipe qui disputait son match inaugural. Il n’y avait pas d’excuse pour ne pas être prêt. Tu ne peux pas accorder trois buts dans les trois premières minutes et espérer gagner. Ce soir, on a appris une leçon. »

– Brendan Gallagher

« Nous devons être toujours prêts dès la mise en jeu initiale, spécialement contre une puissance comme ça. C’est une leçon. On ne peut s’asseoir sur nos talons. »

– Max Pacioretty

Le Canadien a éprouvé beaucoup d’ennuis en sortie de zone. Spécialement au cours des 20 premières minutes.

« Est-ce nous les attaquants qui ne revenions pas assez rapidement ou est-ce que les défenseurs auraient pu effectuer quelques coups de patin supplémentaires ? Je ne sais pas, mais c’est difficile de jouer quand la rondelle est constamment sur la rampe. Spécialement contre de gros défenseurs comme ceux des Capitals. »

– Max Pacioretty

« Il y a quelques aspects du jeu que nous devons améliorer. Le soutien au porteur est l’un de ceux-là. Ce n’est pas une question de revenir à la table à dessin. C’est plutôt une question d’exécution. Ça va se replacer bientôt. »

– Karl Alzner

Baptême réussi

Il est apparu seul sur la patinoire avant les joueurs des deux formations, lors de la séance d’échauffement. Nathan Walker, 23 ans, est devenu hier le premier joueur de nationalité australienne à disputer un match dans la LNH. Un baptême réussi puisqu’il a été l’auteur du sixième but des Capitals en fin de deuxième, bien qu’on ne lui en ait accordé le mérite qu’en... troisième.

Ovechkin maintenant au 22e rang

En déjouant Carey Price pour la première fois dès la 20e seconde de jeu, Alex Ovechkin a délogé Mike Modano du 24e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH avec le 562e but de sa carrière. Ses quatre buts contre le Canadien hier soir lui permettent maintenant d’occuper seul la 22e position au tableau après avoir aussi dépassé Joe Nieuwendyk et Mats Sundin (564). Seulement deux joueurs actifs ont plus de buts que le capitaine des Capitals, soit Jaromir Jagr (765) et Jarome Iginla (625).

Des bêtes noires

Les deux grandes vedettes des Capitals ont continué à s’amuser hier contre le Canadien. Alex Ovechkin a maintenant inscrit 48 points (27 buts et 21 aides) en 43 rencontres face au Tricolore, alors que le gardien Braden Holtby, lui, présente maintenant un dossier de 11-1-2 à vie contre la formation montréalaise.

Une première en 100 ans

Pour revenir à Oveckhin, qui a obtenu 6 des 14 tirs de son équipe lors de l’engagement initial, il est le premier joueur en 100 ans à obtenir des tours du chapeau à ses deux premiers matchs de la saison. Trois joueurs avaient réalisé l’exploit lors de l’année inaugurale de la LNH, en 1917, soit Joe Malone, Cy Denneny et Reg Noble.

Merci, Karl !

L’organisation des Capitals a réservé une belle surprise à Karl Alzner lors d’un arrêt de jeu en première période, quand l’inscription « Merci Karl » est apparue au tableau indicateur pour souligner ses neuf années passées dans l’uniforme de la formation qui l’avait repêché. Les joueurs des deux équipes ont acclamé chaleureusement le principal intéressé qui, lui, a salué ses anciens partisans. D’ailleurs, en Alzner, le Canadien compte dans ses rangs le cinquième joueur actif parmi ceux qui ont disputé le plus grand nombre de matchs consécutifs dans la LNH, lui qui en était hier à sa 542e rencontre sans interruption. Seuls Andrew Cogliano (788), Keith Yandle (634), Patrick Marleau (626) et Phil Kessel (613) le devancent à ce chapitre. Âgé de 29 ans, Alzner a été le cinquième choix au total du repêchage de 2007.

Dès ce soir à New York

Le Tricolore a quitté Washington après la rencontre pour se diriger vers New York, où il disputera la victoire aux Rangers dès ce soir au Madison Square Garden. Comme les Capitals, la formation dirigée par Alain Vigneault profitera de la visite du Canadien pour procéder à l’inauguration de sa saison locale.