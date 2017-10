Saison de la chasse: la SQ appelle à la prudence

Le début de la saison de la chasse incite la Sûreté du Québec (SQ) et la Protection de la faune du Québec à lancer un appel à la prudence et à rappeler quelques conseils de sécurité aux adeptes de la chasse, afin de prévenir les incidents.

«Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, aux armes à chargement par la bouche ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus sécuritaire et courtoise possible, pour vous et vos confrères», peut-on lire dans un communiqué.

Chaque année, les policiers interviennent à la suite d’incidents reliés au respect des territoires de chasse, à l’abattage de bêtes, à l’utilisation négligente d’armes ou encore à la suite de disparition en forêt.

Usage des armes et visibilité

La SQ rappelle qu’une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire mortelles. «La décision de tirer doit être réfléchie et le chasseur doit s’assurer de bien avoir identifié sa cible avant de tenter d’abattre un gibier. Dans certaines zones et pour certaines espèces, l’âge et le sexe de l’animal doivent aussi être pris en compte.»

Il est aussi recommandé à toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé de porter, pour sa sécurité, un vêtement de couleur orangé fluorescent couvrant le dos, les épaules et la poitrine.

Autres précautions

Outre le fait de transporter ses armes de façon sécuritaire (dans des étuis fermés, et elles ne doivent jamais contenir de cartouche non percutée dans la chambre, le chargeur...etc.) il est conseillé de prendre plusieurs précautions avant de partir chasser: consulter la météo, aviser un proche du lieu de la chasse, porter des vêtements adaptés, avoir une carte et une boussole et/ou un GPS, éviter les secteurs isolés et se munir d’une trousse de survie.