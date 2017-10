Samuel Girard sauve la journée

Mordu de chasse, Samuel Girard a commencé sa saison avant son retour au Québec en terminant deuxième à l’épreuve du 1000 m, dimanche, pour sa deuxième médaille en deux jours à la Coupe du monde de patinage de vitesse de Dordrecht, aux Pays-Bas.

Gagnant au 500 m de la veille, l’ambassadeur numéro un de la municipalité de Ferland-et-Boilleau a sauvé la dernière journée de l’équipe canadienne en termes de résultats individuels. Seul de la délégation à atteindre la finale, il s’y est comporté avec la même assurance à laquelle il nous a déjà habitués malgré ses 21 ans. C’est pourtant simple : une course se gagne à l’avant !Girard s’est signalé dans cette course ultime au calibre relevé. Parmi les quatre concurrents se trouvaient le chouchou du pays Sjinkie Knegt, vice-champion mondial en 2017, et surtout le Sud-Coréen Yi Ra Seo, champion mondial en titre, au général et sur cette distance du 1000 m. Dans le coup jusqu’à la fin, le Québécois s’est toutefois fait surprendre à l’avant-dernier virage par Knegt, entré premier à la ligne en 1 m 28,33 s.

« J’ai livré une de mes meilleures courses de la saison. En fin de course, Sjinkie a été un peu plus fort que moi et a réussi à gagner, mais en général, je suis content de ma course. Comme j’avais dit avant de partir, les points amassés pour le classement du pays valent plus que ma médaille. En ce sens, je suis content de ma deuxième place », a exprimé Girard.

Les hommes premiers

Avec quatre médailles, dont celles en or au 500 m de Girard et du relais, l’équipe masculine a terminé au premier rang au total des points de cette fin de semaine devant les Pays-Bas et la Corée. C’est un bond important depuis Budapest, où un seul podium (l’or au relais) s’était soldé par une troisième position.

Comme la semaine précédente, l’équipe féminine a pour sa part pris le deuxième rang derrière les Sud-Coréennes.