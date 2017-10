The Boss à la conquête de Broadway

Après avoir fait vibrer les plus grands arénas du monde entier, Bruce Springsteen s’installe aujourd’hui sur Broadway, dans un théâtre d’à peine 1000 places. À la lumière des premières ­représentations de Springsteen on Broadway, voici ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle aventure, résolument plus intimiste que ce à quoi The Boss nous a habitués.

Un premier one-man-show

En entrevue avec les médias ­américains, Bruce Springsteen décrit cette nouvelle aventure comme un one-man-show. Le chanteur promet d’aller plus loin qu’un simple concert musical, en ponctuant la soirée ­d’anecdotes et de souvenirs, pour la plupart tirés de son autobiographie Born to Run, parue l’an dernier.

Des billets coûteux

Les fans sont évidemment bien nombreux à vouloir assister à ce premier one-man-show de leur idole. Mais il semble que l’expérience soit, du moins pour le moment, ­réservée aux plus ­fortunés d’entre eux. Quelques minutes après leur mise en vente, certains billets étaient offerts sur différents sites de revente pour des sommes allant jusqu’à 6700 $ US (environ 8300 $ CA).

Spectacles plus intimes

C’est au Walter Kerr Theatre que Bruce Springsteen se produira jusqu’en février prochain, à raison de 5 jours par semaine. La salle de 960 places contraste grandement avec les amphithéâtres ou The Boss se produit habituellement. À titre d’exemple, le chanteur a offert trois concerts à guichets fermés l’été dernier au MetLife Stadium, pas très loin de Broadway, chaque fois devant quelque 80 000 fans.

À la mémoire de Tom Petty

Mardi dernier, Bruce Springsteen a commencé les représentations ­préliminaires de ce tout nouveau ­spectacle (la première officielle est prévue pour jeudi) en dédiant la soirée à la mémoire de son ami Tom Petty, décédé lundi des suites d’une crise cardiaque. Plus tôt dans la journée, il s’était tourné vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à son ami des 40 dernières années. « Notre monde en sera un plus triste, sans lui », avait-il écrit.

Des fans déjà conquis

Au sortir de la première représentation, mardi soir, les fans semblaient conquis. Des ­spectateurs ont confié leurs ­premières impressions au ­média américain The Guardian, utilisant les épithètes « fantastique » et « incroyable ». Selon leurs dires, le spectacle de deux heures est constitué à parts égales de chansons et d’anecdotes.

► Springsteen on ­Broadway tient l’affiche du Walter Kerr Theatre, à New York, jusqu’au 3 février prochain.