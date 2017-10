Un joyau suédois

Avec la nouvelle saison dans la LNH et dans les différents circuits professionnels et juniors dans le monde vient aussi le début de la saison des différents recruteurs aux quatre coins de la planète qui, déjà, sont à la recherche de la prochaine perle rare. Et, déjà, il semble que ce joyau ait un nom : le défenseur suédois Rasmus Dahlin.

L’arrière à caractère offensif fait déjà parler de lui depuis un certain moment. L’an dernier, il avait été découvert par le public québécois lorsqu’il avait fait une solide impression au Championnat mondial de hockey junior, représentant la Suède malgré ses 16 ans.

Et bien que la saison soit encore jeune, il est clair que le titre de meilleur espoir en vue du repêchage de 2018 lui appartient.

« Il est le meilleur espoir en Suède depuis des années. Il est intelligent, joue bien dans les deux sens de la patinoire et peut contrôler le jeu dans presque toutes les facettes en raison de ses habiletés en contrôle de la rondelle, son coup de patin fluide et ses aptitudes en général. Il n’est pas le plus physique, mais peut donner ou recevoir une mise en échec sans problème », mentionnait le directeur européen de la Centrale de recrutement de la LNH, Goran Stubb, lors du dévoilement de la liste des espoirs à surveiller en vue du prochain encan amateur.

Comparé à Hedman

La cuvée 2018 sera particulière, selon les plus récents rapports, car plusieurs futurs joueurs d’impact dans la LNH y seront repêchés.

Les attentes envers Dahlin sont donc très élevées et celui que l’on compare à son compatriote suédois Victor Hedman a le potentiel, selon les recruteurs, pour devenir un défenseur numéro un de premier plan dans le circuit Bettman.

Pas seul

Comme mentionné, Dahlin n’est pas seul dans sa classe. À l’heure actuelle, l’ailier russe des Colts de Barrie Andrei Svechnikov, l’attaquant de puissance tout droit sorti d’une famille de hockeyeurs bien connue, Brady Tkachuk, ainsi que l’arrière suédois Adam Boqvist attirent grandement l’attention.

Svechnikov avait été le premier choix au total du dernier repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Avant les rencontres du week-end, il avait amassé huit points, dont six buts en six parties.

La LHJMQ sera bien représentée puisqu’entre cinq et dix joueurs du circuit Courteau, avec en tête Joe Veleno, sont actuellement considérés comme des joueurs ayant le potentiel d’être repêchés en première ronde.

Mais bon, il reste encore beaucoup, beaucoup de hockey à être disputé avant le repêchage des 22 et 23 juin prochains, à Dallas.

La cuvée 2017 faible, vraiment ?

Le message général véhiculé l’an dernier était que la cuvée 2017 n’était pas un grand cru. Pourtant, sept joueurs repêchés en juin dernier ont obtenu un poste dans la LNH pour commencer l’année. Évidemment, les deux premiers choix au total, Nico Hischier (New Jersey) et Nolan Patrick (Philadelphie) n’ont pas été des surprises, mais Owen Tippett (Floride), Martin Necas (Caroline), Kailer Yamamoto (Edmonton) et Alex Formenton (Ottawa) ont aussi réussi à convaincre les dirigeants de leurs équipes respectives. Reste à voir s’ils parviendront à demeurer au-delà des neuf matchs réglementaires avant que s’écoule leur première année de contrat.