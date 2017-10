« Un petit velours de battre le Canadien » – David Desharnais

NEW YORK | Alain Vigneault avait déclaré aux journalistes, en fin d’après-midi, que le match de dimanche, bien que seulement le troisième de la saison régulière, était d’une grande importance pour son équipe.

Après que l’Avalanche du Colorado eut gâché leur soirée d’ouverture jeudi dernier, les Rangers se sont fait malmener par le pointage de 8 à 5 contre les Maple Leafs deux jours plus tard.

L’entraîneur en chef de l’équipe avait dit souhaiter un meilleur effort de ses joueurs contre le Canadien. Son message a été capté.

« Alain n’était réellement pas satisfait de notre comportement lors de nos deux premiers matchs de la saison, et nous non plus », a relaté David Desharnais.

« Il fallait rebondir »

Le petit attaquant originaire de Laurier-Station affrontait son ancienne équipe pour la deuxième fois de sa carrière.

« Quand j’étais avec les Oilers, nous avions perdu à Edmonton, s’est-il souvenu. Mais cette fois, c’était à mon tour de gagner.

« Personnellement, ça fait un... petit velours de battre le Canadien. Et cette victoire, on la souhaitait tellement. Nos partisans n’ont pas été gâtés jeudi dernier lors de notre rencontre inaugurale. Il fallait rebondir. »

À sa troisième équipe dans la LNH, Desharnais se plaît dans l’uniforme des Rangers. Il a obtenu la confiance de Vigneault.

« Je me sens intégré à cette équipe, explique-t-il. Alain me fait aussi jouer quelques fois en avantage numérique et me demande de prendre quelques mises au jeu importantes.

« Je suis très heureux de mon sort ici, la ville est plaisante, animée, et nous avons un bon groupe de joueurs. Que demander de mieux ? »

► Après un bref passage à Edmonton, où il avait été échangé le 28 février dernier du Canadien aux Oilers (contre Brandon Davidson), il s’est retrouvé sans contrat le 1er juillet avant que les Rangers le recrutent à titre de joueur autonome quelques jours plus tard.