Contrairement à l’anglais definitly, l’adverbe français « définitivement » ne signifie que « pour toujours » ou « une fois pour toutes ». « Il est parti définitivement » veut dire qu’il ne reviendra plus jamais. Pour simplement appuyer une affirmation, on écrira plutôt « certainement », « assurément », « sans aucun doute », « vraiment », « tout à fait »... Et tout compte fait, oublions « en bout de ligne » qui est un calque de l’anglais. On évitera de l’employer, comme on s’abstiendra d’utiliser les expressions « en bout de piste » ou « en bout de route ». On écrira plutôt « finalement », « en fin de compte », « tout compte fait », « en définitive », « tout bien considéré ».