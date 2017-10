Vasek Pospisil éliminé en qualifications à Shanghai

Le Canadien Vasek Pospisil a été éliminé lors du deuxième tour des qualifications du tournoi de catégorie Masters de Shanghai, dimanche.

Le Britanno-Colombien, 13e favori des qualifications et 84e joueur mondial, a plié l'échine devant le Géorgien Nikoloz Basilashvili, cinquième favori de la phase qualificative et 60e joueur au classement de l'ATP, en trois manches de 7-6 (7), 2-6 et 6-3.

C'est donc dire que Basilashvili accède au tableau principal de la compétition chinoise et affrontera au premier tour du tableau principal l'Argentin Juan Martin Del Potro, 16e tête de série du tournoi et 24e joueur mondial.

Pospisil a pourtant claqué 16 as contre seulement trois doubles fautes et n'a été brisé qu'une seule fois, à la troisième manche. En revanche, il a pris les remises en jeu de son rival à deux occasions lors de la deuxième manche.

Le Canadien Denis Shapovalov (51e) participe également au tournoi, lui qui a reçu un laissez-passer pour le tableau principal de la part des organisateurs. Il affrontera au premier tour le Serbe Viktor Troicki (55e).