DOYON, André



À l’hôpital de St-Jérôme, le 5 octobre 2017, à l’âge de 80 ans 11 mois, est décédé M. André Doyon, conjoint de Lucille Plante.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Pierre (Claire Gabert), ses petits-fils Joshua et Ethan, sa tante Hélène, sa soeur Louise, sa belle-soeur Diane, ses neveux Éric (Stéphanie Andres) et Marc ainsi que d’autres parents et amis.La famille proche se réunira dans l’intimité pour rendre un dernier hommage au défunt.