Controverse autour d'un projet de réfection de route en Montérégie

SAINTE-CLOTILDE | Le projet de réfection d’une partie d’une route à Sainte-Clotilde, en Montérégie, enflamme la campagne électorale puisque deux candidats à la mairie dénoncent la façon de procéder du maire sortant.

L’année dernière, la municipalité de la Montérégie a décidé de lancer un appel d’offres pour réaliser des travaux d’une valeur de deux millions $. En voyant l’appel d’offres du plus bas soumissionnaire, le maire sortant Clément Lemieux a cependant décidé de fractionner le contrat à des sous-traitants.

Deux candidats à l’élection du 5 novembre contestent la décision du maire.

«Tu me dis qu’on va sauver de l’argent dans le rang trois, mais sur quoi? Il n’y a pas eu de soumission et il n’y a rien eu. Tu me dis que les prix que tu as, c’est bon et qu’ils sont meilleur marché», a martelé le candidat Guy-Julien Mayné.

«Ces gens-là n’auraient jamais dû faire ce qu’ils ont fait. Quand tu es élu conseiller, tu n’es pas élu entrepreneur. Quand tu es le maire, tu n’es pas le boss de la municipalité, tu représentes les contribuables. Tu fais ce que le conseil te dit de faire», a ajouté le candidat André Chenail.

En entrevue à TVA Nouvelles, le maire sortant a défendu sa décision parce que, selon lui, la municipalité a économisé de l’argent.

«Quand la soumission est sortie pour le projet, on a discuté et on a trouvé que c’était trop élevé. On a dit que si on trouvait de la main-d’œuvre, on allait louer des équipements. C’est ce qu’on a fait et au bout de la ligne, on a sauvé de l’argent», a rétorqué M. Lemieux.

Trois personnes en autorité à Sainte-Clothilde disent avoir été rencontrées par des enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) puisque ce projet intéresse les enquêteurs.

Ce projet de réfection a eu des répercussions lors de la dernière séance du conseil municipal avant le déclenchement des élections qui aura lieu le 5 novembre.