Des vacances rétro au New Hampshire

TILTON, New Hampshire | État du nord-est des États-Unis, bordé à l’ouest par le Vermont, à l’est par le Maine, au sud par le Massachusetts et au nord par le Québec, le New Hampshire est depuis longtemps un lieu de vacances fréquenté par les Québécois.

Dans les années 1950 et 1960, il était le principal itinéraire de nos parents et de nos grands-parents qui entraînaient la marmaille sur la US3. Et si on s’offrait un « roadtrip » sur le thème de la nostalgie ?

Pour faire l’expérience du « Retro Tour » du New Hampshire, il suffit de parcourir les 215 km qui relient Tilton et Pittsburgh. Le long de la route, de vieux souvenirs ressurgissent. On se revoit, enfant, émerveillé de se retrouver avec nos parents à dormir dans des motels, à manger des hamburgers dans des restos de bord de route (diner), à se plonger dans la magie de Noël à Santa’s Village et à s’élancer à la découverte d’une montagne ayant la forme d’un visage ou de caves et de canyons sculptés par les glaciers.

On se rappelle même le frisson d’angoisse qui nous étreignait quand on se retrouvait dans la Flume Gorge à marcher au cœur d’une fissure dans la montagne.

C’est avec beaucoup de tendresse que l’on observe les réactions de nos enfants, pourtant amateurs de technologie et d’attractions modernes, qui trouvent encore leur bonheur à nous accompagner dans ce parcours figé dans le temps.

Trop kitch, croyez-vous ? Ne boudez pas votre plaisir, c’est justement de là que vient tout son charme.

Où dormir

Indian Head Resort. Idéal pour les familles. On peut y pratiquer de nombreuses activités sur place, mais également autour de Shadow Lake et Franconia Notch. Il est situé juste en face de Indian Head, la fameuse montagne sur laquelle apparaît un visage. indianheadresort.com

Parker’s Motel. www.parkersmotel.com

Profile Motel & Cottages. www.profilemotel.com

Woodstock Inn Station and Brewery. www.woodstockinnnh.com

Stonehurst Manor. www.stonehurstmanor.com

White Mountain Motel & Cottages. www.whitemountainmotel.com

Mt. Coolidge Motel. www.mtcoolidgemotel.com

Christmas Farm Inn. www.christmasfarminn.com

Les attractions à ne pas manquer

La nature En plus de ses montagnes Blanches (White Mountains), considérées comme les plus escarpées de la Nouvelle-Angleterre, le New Hampshire possède 1200 lacs et étangs, des chutes d’eau, des canyons, 45 000 hectares de forêts nationales, 72 parcs d’État et 1900 km de sentiers.

Cog Railway Ce train qui grimpe vers les sommets du mont Washington est considéré comme la plus vieille attraction touristique d’Amérique.

www.thecog.com

Franconia Notch State Park Vaste terrain de jeu pour le camping, la pêche, la baignade, les randonnées à pied, à vélo ou en ski, ce parc possède d’importants attraits, tel le Cannon Mountain Aerial Tram, une gondole qui conduit au sommet du mont Cannon (1274 mètres), où une tour d’observation offre une vue spectaculaire sur les montagnes Blanches, le Maine, le Vermont et même le Canada. Sentiers pédestres au sommet, pont d’observation, baignade à Echo Lake, etc. Ce parc s’étend sur 2400 hectares.

nhstateparks.org et www.cannonmt.com

Flume Gorge Ce fjord de 250 mètres creusé par le retrait des glaciers se trouve lui aussi dans le Franconia Notch State Park.

www.flumegorge.com

Clark’s Trading Post Même si ce parc d’attractions date de 1928, il est sympathique et bien tenu. Divertissement familial avec petit train, spectacle d’acrobates et d’ours savants.

www.clarkstradingpost.com

Polar Caves Park Maintenant reliées entre elles par des passerelles, ces caves sculptées par les glaciers sont plus accessibles qu’à l’époque.

www.polarcaves.com

Kellerhaus Chocolates Depuis 1906, on y vend des chocolats et bonbons faits main et, depuis 1920, des glaces. À goûter.

www.kellerhaus.com

Hobo Hills Adventure Golf Course (Pirate’s Cove) Les mini-golfs ont connu leurs heures de gloire, mais il en reste peu. Ce parcours de 18 trous sur le thème des pirates plaira à toute la famille.

www.piratescove.net

Santa’s Village Ce parc recrée la magie de Noël toute l’année depuis son ouverture en 1952. Présence du père Noël et de manèges.

www.santasvillage.com

M/S Mount Washington Cruise Croisières scéniques sur le lac Winnipesaukee, le plus grand du New Hampshire, avec arrêt dans cinq ports.

www.cruisenh.com

Half Moon Penny Arcades Des arcades en service depuis 1950.

weirsbeach.com/the-half-moon/half-moon-amusement-arcades/penny-arcade

Loon Mountain Resort À visiter pour ses nombreuses attractions familiales, ses randonnées estivales et hivernales et sa tyrolienne traversant la rivière Pemigewasset.

www.loonmtn.com

Funspot Family Fun Center Opéré depuis 1952, ce centre offre plus de 600 jeux, un golf intérieur, une salle de quilles, etc.

www.funspotnh.com

Chutter’s Sans aucun doute le plus grand comptoir de bonbons au monde.

www.chutters.com

Bishop’s Homemade Ice Cream Parlor Grande variété de desserts surgelés, tous faits maison depuis près de 35 ans.

www.bishopshomemadeicecream.com

Whale’s Tale Waterpark Piscines, glissades et jeux d’eau en tout genre.

www.whalestalewaterpark.net

En savoir plus

On peut trouver quelques renseignements sur le « Retro Tour » sur le site suivant : www.retrotournh.com

Pour des informations touristiques sur l’ensemble du New Hampshire : www.visitnh.gov.

Pas de taxes

On n’oublie pas de faire un arrêt dans les magasins d’entrepôt (outlets) de North Conway, surtout qu’en plus de bénéficier de bons prix, on ne paie aucune taxe dans cet État.