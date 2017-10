LAVIGUEUR, Isabelle



À Montréal, le jeudi 5 octobre 2017 est décédée, à l'âge de 86 ans, Isabelle Lavigueur, maman de feu Marie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Diane), Judith (Louis) et Lucie (Sobhi), ses petits-enfants Roxanne, Antoine (Florence), Ariane, Émile, Audrey (Philippe) et Colin (Julie), ses arrière-petits-enfants Victoria, Charlotte et Élise, le père de ses enfants Jean-Paul, sa soeur Louise ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mercredi 11 octobre 2017 de 16h à 19h, une cérémonie en son honneur sera célébrée ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.