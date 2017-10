La pluie fait durer le suspense

Dame nature ne semble pas vouloir que la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) prenne fin. Pour une deuxième journée de suite, la septième et ultime rencontre entre les Diamants de Québec et le Royal de Repentigny a été reportée, lundi, en raison des mauvaises conditions climatiques.

Après que le match eut été annulé dimanche, puis reporté à lundi après-midi, les autorités de la LBJÉQ ont été dans l’obligation de déclarer forfait une fois de plus. Aussi les deux formations devront-elles maintenant patienter cinq jours, puisque le match n’aura finalement lieu que samedi prochain, à 16 h, au parc Henri-Casault de Charlesbourg. Sans réelle surprise, toutefois, puisque la ligue, depuis cette année, tient à ce que les matchs de son circuit soient tenus le week-end afin d’éviter tout conflit d’horaire.

PRÉPARATION

« En séries, la ligue prend les décisions, donc il n’y a pas d’histoires qu’on veut favoriser une équipe plus qu’une autre pour un lanceur. Le terrain était vraiment magané dimanche et c’était encore le cas aujourd’hui [lundi]. La ligue ne voulait pas prendre la chance de faire venir l’équipe de Repentigny pour rien », a indiqué lundi le gérant des Diamants, Dominick Walsh.

Habituées de se préparer durant une semaine complète en vue des affrontements du week-end, les deux formations vivent évidemment une situation légèrement différente cette fois.

« Il y a deux façons de voir les choses, explique Walsh. Pour les lanceurs, c’est une bonne chose, parce que ça leur permet de reposer leur bras. De l’autre côté, pour les frappeurs, c’est la pire chose qui puisse arriver, puisque tu perds le momentum, le rythme. Par contre, avec les séries de fin de semaine, c’est un problème auquel on doit faire face constamment. Dans certaines séries, ça s’est bien passé, mais d’autres fois, on a eu besoin d’ajustements lors des premières manches d’un match de retour d’une pause. On va devoir s’assurer d’avoir une bonne semaine de préparation et trouver le moyen de frapper samedi. »

ÂPREMENT DISPUTÉ

D’ailleurs, les deux formations offrent actuellement une série finale à la hauteur des attentes. Québec avait remporté les deux premiers matchs de façon convaincante, 10-2 et 8-2, mais le Royal est parvenu à revenir de l’arrière pour créer l’égalité 2-2.

Les Diamants ont par la suite enlevé la cinquième rencontre, mais n’ont pas été en mesure de terminer le travail à Repentigny, samedi.

Rappelons que le Royal avait remporté la finale l’an dernier.