Le DGE veut augmenter le taux de participation aux élections municipales

Le directeur général des élections du Québec a lancé, lundi, une campagne de pub pour stimuler l’intérêt de l’électorat qui boude, traditionnellement, les élections municipales.



Il y a quatre ans, moins d’un électeur sur deux (47 %) avait exercé son droit de vote. En 2009, le taux de participation avait été encore plus faible, à 45 %.



«La moitié de la population qui se prévaut de son droit de vote, ce n’est pas drôle, c’est très préoccupant pour notre démocratie», a déclaré le DGEQ Pierre Reid, qui a lancé un appel au vote en prévision du scrutin général qui aura lieu le 5 novembre prochain, dans plus de 1100 municipalités québécoises.



Des capsules humoristiques ont commencé à être diffusées à la télévision, à la radio, sur internet et dans les médias sociaux, afin de sensibiliser les électeurs à l’importance d’accomplir son devoir civique.



«Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié», martèle-t-on, dans les messages publicitaires où l’on voit, par exemple, un abribus sans toit pendant qu’il pleut ou un hockeyeur qui trébuche sur une patinoire à moitié glacée.

À Québec, le taux de participation avait été supérieur à la moyenne provinciale en 2013, atteignant 54,9 %. Les Lévisiens avaient été moins nombreux à se rendre aux urnes (46,4 %). Les citoyens de L’Ancienne-Lorette font bonne figure avec un taux de participation qui avoisine les 60 % lors des deux derniers scrutins.

Dans l’autre ville défusionnée de la région de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, le taux de participation n’a même pas franchi la barre des 40 % lors des trois dernières élections à la mairie. Signalons un creux digne de mention de 36,4 % en 2009.