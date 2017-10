L’erreur est malheureusement humaine

Moi aussi je fais de l’écoute téléphonique comme bénévole dans un organisme humanitaire, et à l’égal de celle qui voulait redorer notre blason face aux attaques qu’avait faites un certain Éric à notre sujet, je voudrais corriger le tir. Quand il traite d’incompétente la personne qui ne lui a pas répondu à son goût sur une ligne d’aide aux personnes suicidaires, sait-il qu’il attaque son intégrité et sa crédibilité ?

J’aimerais bien qu’il vienne faire une couple d’heures à ma place certains jours pour comprendre comment on peut devenir excédé par les gens dont la santé mentale est déficiente mais qui ne veulent pas en prendre conscience. Quand on pète une coche, c’est juste normal.

R.P.

Eh bien non, ce n’est pas normal. Si vous n’avez pas les nerfs assez solides pour faire du bénévolat dans ce secteur, vous devriez le quitter. Je ne comprends même pas que les bénévoles qui font de l’écoute ne soient pas plus étroitement surveillés pour éviter semblables dérapages.