L’hôpital de la démesure

Le nouveau CHUM qu’on attendait avec impatience, source de tant de débats, vient d’accueillir ses premiers patients. Il a fallu 17 ans pour que ce projet de mégahôpital, lancé en janvier 2000 sous Lucien Bouchard, voie le jour. L’idée de regrouper trois vieux hôpitaux, Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu et Saint-Luc, devait nous coûter 1,9 milliard de dollars. Or, le CHUM nous en a déjà pompé près du double. And counting, comme disent les Anglais, dont l’hôpital, le CUSM, a connu des dépassements de coûts bien moindres que son cousin francophone. Attendez qu’on s’attaque à la démolition de Saint-Luc, qui aura 110 ans l’an prochain, on n’en a pas fini avec les surprises.

Bonjour la dépense

Pourquoi le CHUM coûte-t-il deux fois plus cher que prévu ? Parlez à ceux qui l’ont construit et vous aurez mal au cœur. Un électricien d’expérience qui y a travaillé trois ans m’a raconté qu’il n’en pouvait plus de voir « tout cet argent sortir par la fenêtre ». Il s’est plaint à ses supérieurs, qui lui ont dit qu’il n’y avait rien à faire. Problèmes de communication avec le consortium anglo-espagnol responsable du projet : « Personne ne se parlait. On a fait, défait et refait. » Des prises électriques déplacées d’un centimètre, comme par caprice, et qui forçaient à refaire le mur en entier, des dégâts d’eau qui ont causé de la moisissure : « Je n’ai vu personne venir décontaminer ! » Tout ça aux frais des contribuables, qui paient toujours sans broncher dans l’espoir de voir leur accès aux soins amélioré.

Moins de lits qu’avant

Pour les experts qui se sont frottés au dossier, le CHUM est le résultat d’une guerre de pouvoir des médecins, peu chauds à l’idée d’un méga-CHUM. Les équipes médicales vont travailler dans un bel hôpital tout neuf, mais qui comptera 228 lits de moins. Il y aura le même nombre de médecins spécialistes, pas un de plus. Et déjà on parle de pénurie de personnel. Ce n’est pas demain que la prise en charge et la réponse aux urgences seront améliorées. On a carrément oublié le patient.