Golden Knights: soir de première émotive

La célèbre affiche « Welcome to Fabulous Las Vegas », où des millions de gens ont immortalisé avec fracas leur passage dans la ville du vice, est aujourd’hui fréquentée sobrement par d’autres qui immortalisent plutôt la mémoire des victimes.

« Il y a tellement de choses qui se passent et d’émotions dans l’air. Pour notre équipe, ce sera une grande soirée, mais aussi une soirée très difficile. Ce que nous allons vivre, c’est bien plus gros que le hockey », a résumé avec justesse lundi l’entraîneur-chef Gerard Gallant, à l’aube du premier match officiel de la LNH à Las Vegas, contre les Coyotes de l’Arizona.

« Normalement, je suis plus le genre de gars à faire ma petite affaire tranquille, mais en même temps, je comprends qu’il faut que ce soit comme ça ici et c’est bien correct.

Je suis très excité de faire partie de ce moment. C’est spécial quand même, un premier match à Vegas. On veut que les gens soient fiers de nous, qu’ils soient fiers de leur équipe. Si on peut leur changer les idées pendant quelques heures et les faire sourire et nous applaudir, ce sera notre petite contribution de ce côté-là », estime le cerbère.