Un lutteur décède sur le ring lors d’un combat-bénéfice

MONTRÉAL | Un lutteur de la Fédération de lutte ICW est mort après avoir subi un malaise cardiaque lors d’un combat-bénéfice, dimanche soir, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Éric Denis, qui était impliqué dans le milieu de la lutte depuis plus de vingt ans, s’est effondré sur le ring lors de l’événement qui se tenait dans le sous-sol de l’église Très-Saint-Rédempteur pour récolter des fonds au profit de la Fondation ICW maladie de Crohn.

«On avait des lutteurs parmi nous qui étaient infirmiers, a expliqué Danny Kidman, coordonnateur à l’organisation de la Fédération de lutte ICW, en entrevue avec TVANouvelles.ca. Le message est passé extrêmement rapidement. Aussitôt qu’Éric est tombé, tout le monde s’est avancé vers la scène.»

Les gens sur place ont effectué des manœuvres de réanimation sur l'homme de 40 ans jusqu’à l’arrivée des premiers répondants. Le décès du lutteur, qui était également père de six enfants, a été constaté plus tard à l’hôpital.

«Malgré la situation alarmante et tragique, toute la situation était sous contrôle, a soutenu M. Kidman. On a fait évacuer les gens de la salle, question de respect. On était extrêmement chanceux d’avoir du personnel qualifié pour une situation comme ça.»

Ce décès a créé une onde de choc dans l’organisation, mais aussi dans le monde de la lutte québécoise.

«C’est terrible, a exprimé le coordonnateur. Juste pour vous donner une idée, ce soir, on est à la salle. On s’est réunis pour se recueillir. C’est un chagrin individuel, mais c’est un gros gros chagrin collectif.»

Danny Kidman décrit Éric Denis comme un lutteur «extrêmement talentueux», mais aussi comme un «super père de famille». «C’était un homme dévoué, a-t-il souligné en ajoutant qu’il était apprécié de tous. Il a gagné le respect de partout.»

Un hommage lui sera rendu samedi prochain lors du prochain gala lutte de la ICW. «On va avoir une pensée pour lui», a assuré M. Kidman.