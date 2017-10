Une soirée de rebondissements

L’originalité des candidats et le talent de certains jeunes ont créé pas mal de surprises, hier soir, lors de la troisième ronde des auditions à l’aveugle de La Voix junior, à TVA.

Dès le début de l’émission, l’arrivée des pétillantes triplettes, Laura, Lya et Maïca, a enchanté le plateau de La Voix junior. Même si les voix n’étaient pas parfaites, Marie-Mai s’est retournée sur la dernière note, trop intrigué de savoir qui se cachait derrière les voix qu’elle entendait. La surprise a été de taille.

Les coachs ont souvent l’habitude de se parler avant de retourner leurs fauteuils. Pour Angélie St-Amand, les trois se sont levés de leur siège afin d’appuyer ensemble. La jeune de Dieppe au Nouveau-Brunswick a livré une magnifique interprétation de Almost Is Never Enough d’Ariana Grande. Marc Dupré a été choisi pour l’accompagner dans l’aventure.

Estelle Fortin-Lafrance est fan de rap, mais elle a chanté la difficile SOS d’un terrien en détresse de Starmania qu’elle a brillamment rendue. Elle a choisi de prendre Alex comme coach.

Fan de soccer et de country, Kate Howard avait choisi une chanson de Maren Morris, My Church, ce qui a beaucoup plu à Marie-Mai qui s’est retournée pour elle.

Des « pros » de la scène

Samsara Arboite chante depuis l’âge de quatre ans ; elle a fait son premier spectacle à l’âge de huit ans, et ça s’entend. Sur l’air de Nella Fantasia de Sarah Brightman, son interprétation a fait tourner Alex Nevksy.

C’est en s’accompagnant avec sa guitare que Chloé Leclerc est venue tenter sa chance avec La guitare de Jérémie de Patrick Normand. Les trois coachs y ont été sensibles, et Marc aura la chance de la faire évoluer d’ici la prochaine étape. Il sera aussi le coach d’Aurélie Pouliot qui a pris son temps après sa prestation avant de choisir le coach qui allait travailler avec elle.

Avec des parents qui travaillent pour la troupe Québec Issime, Alexis Simard peut dire qu’il a baigné dans un milieu musical, mais il a prouvé qu’il pouvait aussi faire tourner les fauteuils de La Voix junior par son propre talent. Pour « faire plaisir à sa petite sœur », il a choisi de continuer avec Alex Nevsky.

Le dernier numéro de la soirée s’est révélé impressionnant. Audition à l’aveugle ultime, la voix derrière le rideau a fait une interprétation spectaculaire de la chanson-thème de la comédie musicale Phantom of The Opera. Philippe LeBouthillier, un jeune néo-brunswickois de 14 ans, a montré toute l’étendue de son registre, autant dans les graves que dans les aigus. Après tous les éloges des coachs, il a choisi de faire partie de l’équipe de Marie-Mai.

Surprises et émotions

La troisième ronde des auditions à l’aveugle de La Voix junior, hier, a réservé autant de belles surprises qu’elle a provoqué des émotions fortes en entendant les jeunes

LES TRIPLETTES DE GATINEAU

Laura, Maïca et Lya Beaulieu, 10 ans, avaient déjà tenté leur chance aux préauditions, mais c’est seulement cette année qu’elles ont été sélectionnées pour l’audition à l’aveugle.

Les trois sœurs, qui font partie de la chorale de leur école, ont les mêmes goûts musicaux. « On a chacune notre propre personnalité, insiste Lya. On est différentes, même si nos visages se ressemblent beaucoup. Par contre, on est souvent d’accord sur les chansons qu’on veut chanter ».

Marie-Mai ne pouvait pas mieux tomber en se retournant durant leur prestation, puisque Lya et Laura sont des véritables fans. « On était quand même assez surprises quand Marie-Mai s’est retournée, admet Laura. Mais j’étais très contente ».

UN LARGE REGISTRE VOCAL

La musique semble couler dans les veines de Philippe LeBouthilier, qui a livré une prestation magistrale, hier soir, avec la chanson de la comédie musicale The Phantom of the Opera, caché derrière un rideau. Après avoir fait retourner les trois chaises des coachs, Philippe a finalement choisi de continuer l’aventure avec Marie-Mai.

SIMPLICITÉ ET TALENT

Angélie St-Amand a choisi sa chanson d’audition à l’aveugle, Almost Is Never Enough, avec grand soin. « J’aime l’histoire de cette chanson qui dit que, quel que soit le chemin pour se rendre où on veut, il ne faut jamais abandonner. Beaucoup de monde abandonne à certains moments, mais il faut penser qu’au bout de la ligne, il y a toujours quelque chose d’important ».

En voyant les trois coachs se retourner en même temps, Angélie a su garder son calme avant de faire son choix. « Je n’avais pas fait de choix à l’avance, j’ai pris une décision sur le moment et mon cœur me disait d’y aller avec Marc ». Je pense que Marc est le meilleur coach pour moi. »