CASSIVI, Rolande



À Verdun, le 6 octobre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mlle Rolande Cassivi. Soeur aimée de Yolande (sa jumelle), Flore et Liliane et tante adorée de ses neveux et nièces. Elle a rejoint ses parents et ses soeurs Bertha et Rose-Aimée.Elle sera exposée au salon:jeudi le 12 octobre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 octobre à 10h30, en l'église Notre-Dames-des-Sept-Douleurs, au 4155, rue Wellington à Verdun.