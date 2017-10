21 choses à savoir sur l’étoile montante du hip-hop, Post Malone

Austin Post, communément appelé Post Malone, fait tourner bien des têtes dans l’industrie de la musique.

Depuis la sortie de la chanson White Iverson en 2015, qui l’a fait connaître sur YouTube et SoundCloud, Post Malone ne cesse de gagner en popularité.

White Iverson, qui a été certifié cinq fois platine, n’a été que le début pour lui. Son premier album, Stoney, a aussi été certifié platine. Sa chanson Congratulations s’est aussi mérité ce titre, à trois reprises.

Son plus récent morceau Rockstar, sur lequel collabore le rappeur 21 Savage, continue de battre de records de popularité. Après être devenu la chanson la plus téléchargée à sa première de parution sur Apple Music, Rockstar n’a pas quitté ce sommet depuis sa parution, le 15 septembre dernier.

rockstar ft @21savage out now produced by @prodbytank & @louisbellmusic

Comme Post Malone s’impose de plus en plus dans l’industrie du hip-hop, le Disque Dur a décidé de vous en apprendre davantage sur le rappeur au look complètement survolté.

Voici donc 21 choses à savoir sur Post Malone.