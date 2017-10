MALONE (née Desrochers)

Rachel



Le 5 octobre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Rachel Desrochers, épouse de M. Michael Malone.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brian (Julie), Ann (Peter) et Michele (Shareef), ses petits-enfants Tara, Frankie, Brianna et Liam, ses frères et soeurs Louise, Jean-Louis, Diane, André et Sylvie, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 octobre 2017 de 17h à 21h à la:Funérailles le vendredi 13 octobre 2017 à 11h en l'église St. Augustine, 105 rue De Cherbourg, St-Bruno.