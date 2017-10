Assassin’s Creed Origins: il y aura un DLC de zombies

Ubisoft vient tout juste de dévoiler de nouvelles images des contenus téléchargeables de leur prochain jeu, Assassin’s Creed Origins. Dans l'un des DLC, vous allez pouvoir combattre des pharaons zombies. Bon, ils ne disent pas «zombie» dans la bande-annonce, mais ce sont des morts-vivants, donc, des zombies. Bon.

Voici plus de détails sur les contenus téléchargeables qui seront bientôt disponibles pour Assassin's Creed: Origins!

Passe saisonnière

DLC: The Hidden Ones

Un DLC qui poursuit l’histoire du Brotherhood à la suite des événements d’Origins. Disponible en janvier 2018.

DLC: The Curse of the Pharaohs

Vous allez devoir confronter des pharaons morts (zombies!) et explorer un tout nouveau royaume. Disponible en mars 2018.

500 crédits Helix

Les crédits seront donnés dès le lancement du jeu.

Calamity Blade

Une arme rare, exclusive à la passe saisonnnière.

Accessoires

Deux packs exclusifs seront lancés en 2017 avec de nouveaux vêtement, armes et accessoires.

Contenus gratuits

Trials of the Gods

Des combats spectaculaires contre des dieux égyptiens!

Nomad’s Bazaar

Des quêtes quotidiennes avec des récompenses amusantes. Disponible dès le lancement.

Mode photo

Vous allez pouvoir prendre des photos/captures d’écran de votre jeu dès sa sortie. Est-ce nécessaire? Probablement pas; ce n’est pas très difficile de faire une capture autrement...

Horde Mode

Des vagues d’ennemis. Vous savez c’est quoi.

Discovery Tour

On en a parlé ici!

Rappel: Assassin’s Creed Origins sortira le 27 octobre sur Xbox One, PS4 et PC. Et ça l’air beau en maudit!