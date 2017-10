Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron

Déçus de ne pas avoir pu voir Avenged Sevenfold, lors du passage de Metallica sur les Plaines en juillet dernier, les fans de hard rock et de métal pourront se reprendre le 19 janvier 2018. La formation californienne s’arrêtera au Centre Vidéotron avec un emballage visuel créé par la compagnie montréalaise 4U2C.

Le quintette d’Huntington Beach s’était produit au parc Jean-Drapeau, le 19 juillet dernier, avec la formation Volbeat, en première partie de Metallica, lors de la tournée WorldWired.

Le Festival d’été avait produit le spectacle de Metallica avec, en première partie, les formations Metalord et Voivod.

Il s’agira d’une huitième visite à Québec pour Avenged Sevenfold depuis leur passage sur les terrains d’ExpoCité en 2004 et 2005 lors du Vans Warped Tour.

La formation a donné des concerts au Centre de foires (2006), au Pavillon de la Jeunesse (2008), sur les plaines d’Abraham, lors de l’édition 2011 du Festival d’été, à l’Agora Port de Québec (2012) et au Colisée Pepsi le 12 mai 2014.

Le chanteur M. Shadows, les guitaristes Synyster Gates et Zacky Vengeance, le bassiste Johnny Christ et le batteur Brooks Wackerman reprennent la route après une pause de quelques mois avec la tournée The Stage World Tour qui s’arrêtera en Amérique du Nord.

Le groupe a ajouté sept dates canadiennes à sa tournée qui sera lancée le 12 janvier à Nashville, au Tennessee. Il s’arrêtera à Québec, Ottawa, Hamilton, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton et Vancouver. Il n’y a pas d’arrêt prévu dans la ville de Montréal lors de cette série de 21 spectacles.

Avenged Sevenfold partira sur la route avec les formations Breaking Benjamin et Bullet for My Valentine.

Écrans géants et cube cosmique

Avenged Sevenfold lancera le 15 décembre une version de luxe de l’album The Stage, paru le 28 octobre 2016. On retrouvera sept chansons additionnelles enregistrées en studio, dont des reprises de Wish You Were Here (Pink Floyd), Retrovertigo (Mr. Bungle), God Only Knows (The Beach Boys) et As Tears Go By (The Rolling Stones).

On y trouvera aussi quatre pièces enregistrées lors de leur passage à l’aréna O2 à Londres, en janvier dernier, avec les titres The Stage, Paradigm, Sunny Disposition et God Damn, provenant tous de leur dernier disque.

La tournée The Stage, acclamée lors de son passage en Europe, a été conçue en collaboration avec la compagnie montréalaise 4U2C, qui est une propriété du Cirque du Soleil.

On retrouve plusieurs écrans géants, des effets spéciaux et la présence d’un cube cosmique géant qui survole la scène et qui devient une surface de projection.

Les billets seront mis en vente vendredi à 10 h à la billetterie du Centre Vidéotron, sur les sites gestev.com et evenko.ca et au 1 855 790-1245. Les prix vont de 44,50 $ à 101,50 $, incluant les taxes et les frais de service. Il y a une limite de huit billets par personne.

Un forfait spécial, pour ceux qui désirent vivre l’expérience pleinement, est offert sur le site cidentertainment.com.