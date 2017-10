Campagne du vide

Dans l’histoire récente, jamais une campagne électorale municipale à Québec et Lévis n’aura souffert d’un tel vide sidéral qu’en 2017.

À moins d’un mois du scrutin, les maires sortants des deux plus grandes villes proposent des programmes sans artifice. À pareille date en 2013, le chef d’Équipe Labeaume invitait les gens à lui donner un mandat fort pour régler le dossier du déficit des régimes de retraite des employés municipaux. En 2009, il était en pleine campagne pour le projet d’amphithéâtre.

Cette fois, sans grand projet de transport structurant en raison de l’abandon, en avril, du SRB qu’il a si mal défendu, M. Labeaume souffle le chaud et le froid sur l’hypothèse d’un troisième lien.

Multipliant les déclarations sur son désir de consulter à qui mieux mieux, il mise sur la qualité de vie, à travers un tourbillon d’annonces de parcs, de paniers de basketball et de chauffe-eau pour les piscines.

Aura-t-on droit à des promesses plus transcendantes d’ici le 5 novembre ? Jusqu’à maintenant, il ne faut pas non plus compter sur ses rivaux pour ce faire. D’abord, aucun des deux ne s’imagine vraiment maire, mais plutôt chef de l’opposition. On sent Anne Guérette plus occupée à régler ses comptes avec les médias, qui malmènent selon elle son image, qu’à démontrer ses aptitudes de mairesse.

Puis, empêtré dans une série d’annonces populistes et de sorties manquées, Jean-François Gosselin multiplie les déclarations déconcertantes. Selon lui, il n’y a pas d’étalement urbain à Québec, et la Ville ne serait pas mûre avant au moins 10 ans pour un projet de transport en commun structurant. En entrevue à La Presse, le chef de Québec 21 s’est même avoué climatosceptique. Il ne manquait plus que ça.

Continuité à Lévis

Pendant ce temps, à Lévis, Gilles Lehouillier soutient coûte que coûte le projet de troisième lien, beaucoup plus facile à vendre qu’un SRB sur la Rive-Sud, dans le débat irrationnel sur la mobilité. Devant une opposition désorganisée, dix candidats de son équipe ont déjà été élus sans opposition.

Pas étonnant que le maire sortant mise sur la continuité et un programme « moderne et réaliste » qu’il n’a même pas encore présenté.