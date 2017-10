Cette Viper de 937 chevaux doit être terrifiante à conduire

La Dodge Viper de première génération est reconnue pour sa conduite on ne peut plus bestiale.

Sans aide à la conduite, elle laisse son moteur V10 de 8,0 L décider de votre sort.

Les quelque 400 chevaux-vapeur que développait à l’origine cette Viper n’étaient visiblement pas suffisants puisqu’il a rajouté un compresseur. La puissance s’élève désormais à 937 chevaux-vapeur.

Avec environ le double de la puissance qu’elle avait en sortant de l’usine, on s’imagine que cette Viper 1996 doit carrément être incontrôlable.

Dodge Viper RT/10 1996 Craigslist

Comme si ce n’était pas assez, elle est une véritable rareté. D’après ce qu’affirme le vendeur, seulement 320 Viper R/T blanches décorées de bandes bleues ont été produites entre 1996 et 1999. Elle n’a pas été repeinte et l’intérieur est d’origine.

Bien qu’on puisse croire le contraire, le vendeur affirme que la voiture ne s’est jamais retrouvée sur une piste d’accélération. Avec un tel bolide, ce serait plus que tentant de mesurer sa performance sur le ¼ de mile.

Son odomètre affiche 54 000 miles (87 000 kilomètres), ce qui est très peu pour une voiture de 21 ans.

Elle se trouve à Baltimore et son propriétaire en demande 50 000 $ US, soit l’équivalent de près de 63 000 $ CAN.