C’est fait. Le bel orignal aux grosses fesses de deux ans et demi est en quartiers dans le frigo de Normand Dion à Saint-Félix-de-Valois. Il faisande en silence et deviendra tranches, haché, saucisses dans deux semaines avant l’opération assiette. Ça s’est passé sur la réserve de Rimouski où j’ai été enchanté par les forêts magnifiques et colorées, mais aussi par l’évolution rapide et intelligente des services de la SÉPAQ. D’habitude, on chiale contre le gouvernement.

Là, je n’ai que des fleurs, aucune épine. J’aurais aimé féliciter le vétéran directeur de la réserve, Michel Fournier, que tout le monde vante, encense et vénère pour son génie, son inspiration. De l’accueil jusqu’au dernier au revoir, tout est sur la coche. Tu as toujours l’impression qu’ils veulent ton bien, ton confort, ta réussite. Les chalets sont beaux, mais surtout fonctionnels et, même sans électricité, brillamment éclairés au DEL grâce à des panneaux solaires. La qualité des chemins, la collaboration amicale aux chambres froides, la simplicité de la paperasse, l’assistance en cas de bad luck... tout a été repensé et amélioré.

LES LEÇONS

Michel Fournier mise également sur la relève, les jeunes tant dans son équipe que du côté de la clientèle, afin que les néo-chasseurs et néo-pêcheurs partent du bon pied. Brillant. La veille de l’abattage, on sortait toutes nos astuces, en éliminant nos odeurs, on se cachait et ne parlait plus.

On callait, on imitait des bruits de mâle et on jouait au plus fin. Le lendemain de notre réussite, Denis et moi sommes retournés marcher en forêt. On a zigonné avec la scie à chaîne pour rapporter quelques bûches de bouleau. On parlait, riait et nous devions avoir des odeurs de bacon cuit au matin. Tout à coup, une belle grosse femelle est sortie à 100 pieds de nous comme pour nous dire : « Pourquoi vous vous donniez tant de mal ? »

EL PAQUET

Luc Lavoie reviendra en ondes dès qu’on lui aura enlevé le pied dans la bouche.

Victor surprend. Mete donc ben bon !

La chaîne de montagnes où il y a le plus d’orignaux, ça doit être les Apanaches.

À Washington samedi, le Canadien a réalisé qu’en automne, il n’y a pas que les feuilles qui se font ramasser.

Ça doit être aux États-Unis qu’on a commencé à armer le béton.

À DEMAIN

Chicago ce soir. Rien de rassurant.