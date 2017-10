Des chances, juste des chances

Après quatre matchs, le CH n'a marqué que quatre buts, dont seulement deux à cinq contre cinq.

« C’est beau de dire que les buts finiront par venir puisque nous avons nos chances, mais ça devient frustrant. Nous devons marquer pour gagner nos matchs. Nous sommes payés pour le faire. C’est mon rôle au sein de cette équipe. Nous devons garder notre calme. »

– Max Pacioretty

Photo MARTIN CHEVALIER

Après un bon départ, le Canadien a perdu de sa vigueur dès le premier but des Hawks, celui d’Alex DeBrincat.

« Nous avons fait la même erreur contre les Rangers, nous avons ralenti après le premier but des rivaux. Nous sortons de notre plan. Après un bon départ, nous avons joué une mauvaise deuxième période pour ensuite revenir plus forts. Mais c’était trop tard. »

– Karl Alzner

Charles Hudon a obtenu cinq tirs contre Corey Crawford sans toutefois réussir à le déjouer. En quatre matchs, le numéro 54 a maintenant 16 tirs, mais aucun but.

« C’est frustrant. On peut dire que c’est un peu à l’image de l’équipe. J’ai des chances, mais je ne marque pas. Mais je trouverais ça encore plus enrageant si je n’avais aucune chance. Je dois continuer à travailler. »

– Charles Hudon

Claude Julien a modifié ses trios à plusieurs reprises à partir de la deuxième période.

« Claude a fait son travail. Il cherchait une étincelle. »

– Charles Hudon

Farouche opposition

Il fut une époque lointaine où le Canadien ne baissait pratiquement jamais pavillon face aux Blackhawks. Comme le reste de la ligue, d’ailleurs. Cependant, depuis le début de la saison 2013-2014, la fiche du Tricolore contre cette autre formation originale est tout simplement atroce. En incluant le revers d’hier, cette fiche se lit ainsi: une victoire, sept défaites et un revers en bris d’égalité.

Invincible face au Canadien

Photo MARTIN CHEVALIER

Si la fiche des Blackhawks face au Canadien est si étincelante, c’est en grande partie grâce au brio de Corey Crawford. Depuis le début de sa carrière, l’homme masqué originaire de Châteauguay a maintenu un dossier de 8-0-2. Sa moyenne de but alloué s’élève à 1,49 et son taux d’efficacité affiche ,954

Plekanec perce le mystère des Hawks

Photo ben Pelosse

Le but qui a permis à Tomas Plekanec d’ouvrir la marque était le premier de sa carrière, en 15 matchs, contre les Blackhawks de Chicago. Le Tchèque a inscrit au moins un but face à toutes les équipes à l’exception des Stars de Dallas (et, bien sûr, des Golden Knights de Vegas). Dix-huit fois, il a marqué face aux Sénateurs (en 68 matchs) et face aux Islanders (en 43 matchs).

Deux matchs en deux soirs? Et puis?

Photo ben Pelosse

Plusieurs équipes prétendent qu’il est difficile de disputer deux matchs en 24 heures. Cela ne semble pas énerver les joueurs des Blackhawks. En pareilles circonstances la saison dernière, la troupe de Joel Quenneville a affiché un dossier de 10-3-1 lors de la deuxième rencontre de ces séquences. Ils n’ont pas mis de temps à reprendre cette bonne habitude.

Des canons sans puissance

Même s’il ne marque pas de but, on ne peut reprocher au Canadien de ne pas obtenir sa part de tirs. Pour la troisième fois en quatre rencontres, il a franchi le plateau des 35 lancers (deux fois, il a atteint le 40). Le Tricolore occupe le cinquième rang du circuit avec une moyenne de 38,8 tirs par match. En revanche, il vient au 31e et dernier rang dans la colonne de la moyenne des buts marqués (un par match).

Bourdonner sans résultat

La tenue de l’équipe montréalaise en supériorité numérique illustre parfaitement cette situation. Hier soir, elle n’a pas été en mesure de profiter d’une seule de ses quatre attaques massives. Toutefois, elle a mis Crawford à l’épreuve 12 fois avec l’avantage d’un homme. D’ailleurs, elle a été blanchie en 14 occasions depuis le début de la saison.